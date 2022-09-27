التعليم توجه بمراجعة وتدقيق بيانات أجهزة التابلت لطلاب المرحلة الثانوية

كتب محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا للمديريات التعليمية بشأن الاستعداد للعام الدراسى الجديد، حيث وجهت المدارس بالانتهاء من تحديث ومراجعة وتدقيق كافة بيانات الطلاب المقيدين بها وفقا للعام الدراسي الجديد 2022 / 2023 وخاصة بيانات طلاب الصفوف الأولى مع التأكيد على صحة البيانات للطلاب وتشمل : اللغة الأولى والثانية - الشعبة - الدمج - أعداد الفصول المسجلة بموازنة المدرسة على مستوى كل صف دراسى.

وأوضحت الوزارة: قيام المدارس بطباعة التقرير الخاص بأعداد الطلاب على مستوى الفصول الدراسية بكل صف دراسي واعتماده من مدير المدرسة ورئيس قسم الإحصاء بالإدارة ومدير عام الادارة التعليمية، وطباعة قوائم الفصول بأسماء الطلاب بكل فصل دراسى واعتمادها من مدير المدرسة وإعلانها داخل الفصول الدراسية، وتسجيل الغياب الأسبوعي لكل طالب بإستخدام التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات التلميذ على موقع وزارة التربية والتعليم.

وطالبت بمراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بأجهزة التابلت لطلاب المرحلة الثانوية من خلال التطبيق الالكتروني المخصص لذلك، ومراجعة و تدقيق بيانات المدرسة الرقم التعريفي - نوع المدرسة - التبعية - الفترة - العنوان - أرقام التليفونات - موقف الاتصال بالإنترنت) والرجوع إلى الإدارة التعليمية لإجراء التعديلات اللازمة وانتهاء المدارس الخاصة من تسجيل بيانات المصروفات الدراسية على مستوى الصفوف بها من خلال التطبيق الالكتروني المعد لذلك.

كما وجهت بضرورة الانتهاء من طباعة التقارير الخاصة بالاحصاء الاستقراري لفصول وتلاميذ وهيئات التدريس للعام الدراسي 2022 / 2023 واعتماده من مدير المدرسة وتسليمه إلى قسم الاحصاء بالادارة التعليمية للانتهاء من اجراءات الاعتماد الالكتروني في موعد غايته منتصف أكتوبر ، والانتهاء من تسجيل الخطة الدراسية لأعضاء هيئة التعليم بالمدرسة الخاصة بتوزيعهم على الفصول الدراسية والمواد بإستخدام التطبيق الالكتروني المخصص لذلك من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب واتباع دليل المستخدم المعلن بالتطبيق.