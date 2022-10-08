الصحة تكشف موانع الحصول على لقاح شلل الأطفال.. اعرف التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أن لقاح شلل الأطفال مهم وضرورى، مؤكدة أنه يوجد عدة موانع للحصول على اللقاح وتتضمن الأتى:

1- الأطفال المصابين بمرض ضعف المناعة الأولى وهو ما يحدده طبيب الأطفال المختص

2- مرضى سرطان الدم مثل اللوكيميا والليمفوما

3- مرضى يتلقون أدوية تثبيط جهاز المناعة مثل العلاج الكيماوى

4- يؤجل التطعيم فى حالة الإعياء الحاد وارتفاع درجة الحرارة

وكانت محافظة الجيزة، أعلنت تنظيم حملة جديدة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بجميع الوحدات المحلية والفرق المتحركة بالمحافظة، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشارت إلى أن الحملة المحدودة تبدأ أعمالها يوم الأحد القادم الموافق 9 أكتوبر 2022، وتستمر لمدة 5 أيام حتى الأربعاء 13 أكتوبر، وتستهدف الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات.