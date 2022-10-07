"هدى النبى فى بيان منزلة الشهادة والشهداء".. موضوع خطبة الجمعة اليوم

كتب على عبد الرحمن

يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم، موضوع خطبة الجمعة اليوم 7 أكتوبر 2022م بعنوان: "هدى النبى (صلى الله عليه وسلم) فى بيان منزلة الشهادة والشهداء"، وذلك فى إطار احتفالات الدولة المصرية بذكرى المولد النبوى الشريف وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وفى سياق متصل، كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور محمود الهلالى الهلالى عبد الصمد إمام مسجد السيد البدوى بطنطا بأداء خطبة الجمعة المقبلة والتى ينقلها التلفزيون المصرى من مسجد السيد البدوى بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

وتقدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجميع قيادات الأوقاف وأئمتها والعاملين بها بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ولقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد جمعة فى تصريحات سابقة، أن جيل أكتوبر 1973م كان جيلاً عظيمًا رفع راية مصر عالية خفاقة فى عنان السماء، واستعاد لمصر والأمة العربية العزة والكرامة، ولا يزال أبناء قواتنا المسلحة العظام على العهد، يد تحمى وتحرس، وأخرى تبنى وتعمر، فألف تحية لجيل أكتوبر العظيم، وألف تحية لقواتنا المسلحة الباسلة التى تحمى وتبني.

وأعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق مبادرة "نبي الهدى" للتعريف بسيرة النبي (صلى الله عليه وسلم) وأخلاقه خلال شهر ربيع الأول (1444هـ) من خلال دروس الواعظات، وفق خطة دعوية طوال شهر ربيع الأول، وسيتم لاحقًا تحديد الأيام والمواعيد.

كما أعلنت الوزارة، إطلاق الأسبوع الدعوى (ميلاد أمة) بمسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه) حتى الأربعاء 12/10/2022م، بمناسبة الاحتفال بمولد سيد الخلق (صلى الله عليه وسلم)، وذلك بمشاركة كبار العلماء، وكبار القراء والمبتهلين.