مسؤولة كبيرة سابقة في الناتو تشجع التعاون بين تايوان وجزر المحيط الهادئ

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أكدت نائبة الأمين العام السابقة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) روز جوتيمولر اليوم الجمعة على أهمية استمرار التعاون بين تايوان والدول الجزرية في المحيط الهادئ وسط تزايد المنافسة الجيوستراتيجية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقالت جوتمولر، التي شغلت نائب الأمين العام الناتو في الفترة من 2016-2019 ووكيل وزارة الخارجية الأمريكية في الفترة من 2012-2016، خلال تصريحات في منتدى يوشان في تايبيه، إن أهمية دول جزر المحيط الهادئ قد تعززت من خلال "المنافسة الجيواستراتيجية الأكبر" التي تجري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ -وفق ما نقلته وكالة الأنباء المركزية التايوانية.

ووفقًا لـجوتمولر، كانت هناك منافسة للسيطرة على البنية التحتية وخاصة الموانئ والمرافق الأساسية في المنطقة، حيث أبدت الدول رغبة في موارد مصايد الأسماك على المدى القريب بالإضافة إلى الوصول إلى التعدين في قاع البحار من المعادن المهمة على المدى الطويل.

وأضافت أنه يجب أن يكون لتايوان دور تلعبه في الوقت الذي توسع فيه الولايات المتحدة شراكتها مع دول جزر المحيط الهادئ بالنظر إلى أن تايوان قد ساعدت بالفعل حلفائها في المحيط الهادئ في مجالات مثل الصحة العامة والزراعة والتعليم والأمن المناخي.

وأشارت إلى أن أستراليا ونيوزيلندا تعملان بشكل وثيق مع دول جزر المحيط الهادئ لمساعدتها على تعزيز قدرات خفر السواحل الحيوية ومهارات المراقبة للحفاظ على موارد مصائد الأسماك في البحار الإقليمية والمناطق الاقتصادية.

واستطردت قائلة إنه "بالعمل معًا، لن نبني شراكات وثيقة سيكون لها فوائد اقتصادية متبادلة فحسب، بل ستعزز أيضًا مرونة هذه الجزر وقدرتها على البقاء على الرغم من التغير المناخي السريع والمنافسة الجيوسياسية الأكبر في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".