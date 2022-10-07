اليوم السابع
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محافظة بورسعيد تنظم موكب احتفال بالمولد النبوي بحضور الطرق الصوفية.. صور

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 04:37 م
محافظة بورسعيد تنظم موكب احتفال بالمولد النبوي بحضور الطرق الصوفية.. صور جانب من الموكب
بورسعيد - محمد عزام

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نظمت محافظة بورسعيد، موكب احتفالي، اليوم الجمعة عقب صلاة العصر، من أمام مسجد مريم بشارع الثلاثيني، بمناسبة الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف.
 
وشاركت الطرق الصوفية بالموكب الاحتفالي، الذي انطلق من أمام مسجد مريم الكائن فى حى المناخ مرورًا بشارع الثلاثينى ومحمد على وانتهاء بالمسجد العباسى أقدم مساجد المحافظة، بمشاركة سيارات الاطفاء والمرور وعربات الأحياء المزينة بالورورد، ومديرية الأوقاف ومديرية الشباب والرياضة والثقافة والجمعيات الأهلية وعدد من الشركات والمدارس الخاصة وفرق الفنون الشعبية، والطرق الصوفية المختلفة.
 
وحمل منتمون للطرق الصوفية لافتات عليها عبارات تهنئة لأهالي بورسعيد بمناسبة المولد النبوي الشريف، مرتدين الملابس الخضراء، فيما ارتدي آخرون الجلباب الأبيض، وحملوا الأعلام ووضعوا "الأوشحة" الخاصة بهم، وتفاعل المواطنون مع الموكب الاحتفالي بإلقاء الحلوى من شرفات منازلهم على المشاركين به، فيما اصطف آخرون على جانبى الشارع لمتابعته.
 
واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المشاركين بالموكب الاحتفالي بنهاية خط سير الموكب أمام المسجد العباسي.
 
التنوره
التنوره

الصوفيه-ببورسعيد
الصوفيه-ببورسعيد

الطرق-الصوفيه_1
الطرق-الصوفيه_1

الطرق-الصوفيه-ببورسعيد-اليوم
الطرق-الصوفيه-ببورسعيد-اليوم

العرض-بالموكب
العرض-بالموكب

جامب-من-العرض
جامب-من-العرض

سيارات-الاحياء
سيارات-الاحياء

طرق-صوفيه-بورسعيد
طرق-صوفيه-بورسعيد

عروسة-المولد
عروسة-المولد

موكب
موكب

موكب-المولد-النبوي
موكب-المولد-النبوي

 


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