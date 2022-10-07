تعرف على الحركة البحرية في موانئ البحر الأحمر اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت الحركة البحرية، اليوم الجمعة، بموانئ البحر الأحمر، تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و771 شاحنة و 50 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، و435 شاحنة و 25 سيارة، من خلال 8 سفن.



وشملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 336 شاحنة و 25 سيارة، واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما غادرت السفينة امل



بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة امل وغادرت السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ، كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين عمان وسينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وعمان، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1125 راكب بموانئها .











