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تعرف على الحركة البحرية في موانئ البحر الأحمر اليوم

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 10:38 ص
تعرف على الحركة البحرية في موانئ البحر الأحمر اليوم موانئ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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شهدت الحركة البحرية، اليوم الجمعة، بموانئ البحر الأحمر، تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و771 شاحنة و 50 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، و435 شاحنة و 25 سيارة، من خلال 8 سفن.

وشملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 336 شاحنة و 25 سيارة، واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما غادرت السفينة امل

بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة امل وغادرت  السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ، كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين عمان وسينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وعمان، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1125 راكب بموانئها .





 


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