تعرف على الحركة البحرية في موانئ البحر الأحمر اليوم

شهدت الحركة البحرية، اليوم الجمعة، بموانئ البحر الأحمر، تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و771 شاحنة و 50 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، و435 شاحنة و 25 سيارة، من خلال 8 سفن.
وشملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 336 شاحنة و 25 سيارة، واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما غادرت السفينة امل
بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة امل وغادرت السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ، كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين عمان وسينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وعمان، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1125 راكب بموانئها .
تعرف على الحركة البحرية في موانئ البحر الأحمر اليومالجمعة، 07 أكتوبر 2022 10:38 ص
موانئ البحر الأحمر
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت الحركة البحرية، اليوم الجمعة، بموانئ البحر الأحمر، تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و771 شاحنة و 50 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، و435 شاحنة و 25 سيارة، من خلال 8 سفن.
الموضوعات المتعلقة
تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمرالخميس، 06 أكتوبر 2022 10:10 ص
تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمرالأربعاء، 05 أكتوبر 2022 10:30 ص
تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمرالثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 09:30 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة