اليوم السابع
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الأوقاف تبدأ اليوم توزيع 24 طنا من لحوم صكوك أضاحى وإطعام

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 06:00 ص
الأوقاف تبدأ اليوم توزيع 24 طنا من لحوم صكوك أضاحى وإطعام وزراة الاوقاف
كتب على عبد الرحمن

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تبدأ وزارة الأوقاف اليوم الجمعة وحتى الأربعاء المقبل، توزيع 24 طنًّا من لحوم صكوك الأضاحى والإطعام وهى الدفعة الثانية عشرة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستمرار وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي والإطعام على مدار العام، وفي إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروعى صكوك الأضاحى والإطعام.
 
 
ومن المقرر أن يتم توزيعها على المحافظات الآتية: "الغربية- الفيوم- البحيرة- المنيا- القليوبية- أسيوط- سوهاج- الشرقية- المنوفية- كفر الشيخ- قنا- شمال سيناء"، بواقع 2 طن لكل محافظة، ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه 349 طنًّا من اللحوم حتى الآن، بالتنسيق بين وزارتى الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية.
 
 
وأعلنت وزارة الأوقاف، تحقيق مشروع صكوك الأضاحى هذا العام أعلى عائد في تاريخ المشروع، حيث بلغ إجمالي ما تم جمعه من صكوك الأضاحي (181) مليون جنيه، بزيادة 40 مليون جنيه تقريبًا عن العام الماضي، وذلك في إطار دور الوزارة في خدمة المجتمع حقق مشروع صكوك أضاحى الأوقاف.
 
 
واستفاد من مشروع صكوك الأضاحى حتى الآن أكثر من 3 ملايين و900 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين، وبلغت حصيلة مشروع صكوك أضاحي منذ إطلاقه حتى الآن (508389942) جنيهًا، وقد تم توزيع (5424) طن لحوم أضاحي على أكثر من 5 ملايين و400 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين، فقد تطورت حصيلة مشروع صكوك الأضاحي وكميات اللحوم التي تم توزيعها منذ عام 2015/ 2016 وحتى 2020/ 2021، حيث تم توزيع 1453 طن لحوم عام 2020 /2021 بتكلفة بلغت 142.5 مليون جنيه، بينما تم توزيع 1200 طن لحوم بتكلفة بلغت 115.2 مليون جنيه عام 2019/ 2020، فيما تم توزيع 1105 أطنان لحوم عام 2018 /2019 بتكلفة بلغت 105 مليون جنيه، بينما تم توزيع 678 طن لحوم عام 2017/ 2018 بتكلفة بلغت 64.4 مليون جنيه، في حين تم توزيع 550 طن لحوم عام 2016 /2017 بتكلفة بلغت 50.9 مليون جنيه، كما تم توزيع 438 طن لحوم عام 2015/ 2016 بتكلفة بلغت 30.4 مليون جنيه.

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