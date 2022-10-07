إصابة 13 شخصا فى حادثى تصادم بدمنهور وكفر الدوار بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 13 شخصا بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادثى سير بمركزى دمنهور وكفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين إصابة 5 اشخاص بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتى نصف نقل وملاكى بميدان جلال قريطم بمدينة دمنهور .

وتم نقل المصابين الى مستشفى دمنهور العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

كما أصيب8 أشخاص بكسور وكدمات إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل وتروسيكل بطريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى بالقرب من مدينة كفر الدوار .

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشاملة بكفر الدوار لتقديم الرعاية الطبية.

وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب تلك الوقائع .