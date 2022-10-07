اليوم السابع
Ads
السبت، 08 أكتوبر 2022 12:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 13 شخصا فى حادثى تصادم بدمنهور وكفر الدوار بالبحيرة

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 11:40 م
إصابة 13 شخصا فى حادثى تصادم بدمنهور وكفر الدوار بالبحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 13 شخصا بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادثى سير بمركزى دمنهور وكفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين إصابة 5 اشخاص بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث تصادم  سيارتى نصف نقل وملاكى بميدان جلال قريطم بمدينة دمنهور .

وتم نقل المصابين الى مستشفى دمنهور العام  لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

كما  أصيب8 أشخاص  بكسور وكدمات إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل وتروسيكل  بطريق القاهرة-  الإسكندرية الزراعى  بالقرب من  مدينة كفر الدوار .

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشاملة بكفر الدوار  لتقديم الرعاية الطبية.

وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب تلك  الوقائع .

 

 


تصادم سيارتين

زراعى البحيرة

كفر الدوار

مستشفى دمنهور

حوادث البحيرة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة