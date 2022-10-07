أخبار مصر.. الحكومة تنفى اتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس بعد رفع الرسوم

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى ما تردد من أنباء بشأن اتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس نتيجة قرار رفع رسوم العبور بالقناة اعتباراً من يناير 2023..
الحكومة تنفى اتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس نتيجة قرار رفع رسوم العبور
الوزراء: التحالف المصرى انتهى من الأعمال الإنشائية لجسم السد الرئيسى بتنزانيا
مستشار الرئيس للصحة: حالات كورونا فى مصر قليلة والأعراض تشبه البرد والزكام
كشف الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، عن أن الخبرة المصرية التي اكتسبت في علاج كورونا دعمها رئيس الجمهورية، مضيفا، إننا حققنا نجاحا كبير جدا في علاج كورونا، وكذلك الأمراض الصدرية كما حققنا نجاحا كبيرا في علاج الدرن وكل أطباء الأمراض الصدرية ساهموا في القضاء على الدرن.
"الأوقاف" تفتتح اليوم 22 مسجدا بالمحافظات
تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 22 مسجدًا، فى عدد من المحافظات منها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و10 مساجد صيانة ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه 236 مسجدًا، منها 189 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 47 مسجدًا صيانة.
الضرائب: لجان إنهاء المنازعات تتلقى طلبات الممولين والمسجلين حتى 31 ديسمبر
التنمية المحلية: 2.874 مليار جنيه لمشروعات الخطة الاستثمارية بشمال وجنوب سيناء
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن تنمية سيناء تعد محوراً رئيسياً في برنامج الحكومة المصرية وذلك فى إطار الإستراتيجية العامة للدولة تجاه سيناء وتحسين البنية التحتية بها، وتطويرها وربطها بالدلتا وجعلها امتداداً طبيعياً لوادى النيل وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب وجذب المستثمرين إلى أرض الفيروز.
بدء تحرير إقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة أول نوفمبر
يعلن جهاز الكسب غير المشروع بداية شهر نوفمبر المقبل مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية لموظفى الدولة للعام الجديد 2023، وذلك وفقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 62 لسنة 1973 بشأن الكسب غير المشروع، بغرض مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإدراى واستغلال الصفة سعيا وراء ثراء غير مشروع.
انقطاع المياه عن العجوزة والوراق وشمال الجيزة وبولاق غدا لمدة 6 ساعات
بايدن عن احتمالية استخدام روسيا لأسلحة نووية: بوتين لا يمزح وتهديده حقيقى
قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إن مخاطر الكارثة النووية فى أعلى مستوى لها منذ أزمة الصواريخ الكوبية فى عام 1962، ومع حديث المسئولين الروس عن استخدام الأسلحة التكتيكية النووية بعد الانتكاسات التى تعرضت لها موسكو فى حربها المستمرة منذ ثمانية أشهر فى أوكرانيا.
الصحة: ضبط وإعدام 16 طن حلوى وأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى
الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .
قتيل وأكثر من 100 مصاب فى أحداث شغب بملعب مدينة لا بلاتا الأرجنتينية
شهدت مباراة كرة قدم فى الأرجنتين، بين ناديى "بوكا جونيورز" و"خيمناسيا وإسغريما" أحداث شغب، راح ضحيتها قتيل وأصيب أكثر من 100 شخص، حسبما نقلت "روسيا اليوم".
الأهلى يواجه الزمالك اليوم فى نصف نهائى بطولة أفريقيا لليد بتونس
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