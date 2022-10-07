أبناء الكتعة.. القبض على عصابة تتسول بالأطفال في مصر القديمة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم استغلال الأحداث، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم استغلال الأحداث .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية") بإستغلال الأطفال الأحداث والإستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم والتنمر عليهم مُتخذان من إحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مصر القديمة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبصحبتهما عدد (4) من المجنى عليهم.. بسؤالهم أقروا بما جاء بالتحريات بمواجهة المتهمان إعترفا بنشاطهما الإجرامى وأيدا ما جاء بأقوال المجنى عليهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.