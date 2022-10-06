اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 أكتوبر 2022 05:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 1500 كجم من الأسماك المدخنة وتحرير 5 محاضر خلال حملات تفتيشية ورقابية

الخميس، 06 أكتوبر 2022 05:15 م
ضبط 1500 كجم من الأسماك المدخنة وتحرير 5 محاضر خلال حملات تفتيشية ورقابية ضبط 1500 طن من الأسماك المدخنة وتحرير 5 محاضر خلال حملات تفتيشية بالغربية
الغربيـة عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعمال الحملات التفتيشية والرقابية التي أجرتها مديرية الطب البيطري على كافة المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، حيث قامت لجنة من أطباء التفتيش على اللحوم بالمديرية بالتنسيق مع مباحث التموين لتنظيم حملات تفتيشية مفاجئة.

وأشار محافظ الغربية إلى أن الحملات التفتيشية والرقابية تهدف في المقام الأول إلى حماية المستهلك، التأكد من جودة السلع المطروحة بالأسواق ومدى صلاحيتها للاستخدام ومواجهة جشع التجار، ذلك إلى جانب إحكام الرقابة على الأسواق عامة والمنتجات الغذائية خاصة.
 
ومن جانبه أوضح الدكتور حاتم أنور وكيل مديرية الطب البيطري بالغربية أن الحملات قامت بالمرور علي عدد من مصانع إنتاج الأسماك المدخنة بنطاق مركز كفر الزيات وأسفر عن ذلك تحرير 3 محاضر منها 1500 كجم أسماك مدخنة "رنجة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، 750 كجم رنجة أخرى رأت اللجنة سحب عينات منها وقوفا علي مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، كما تم تحرير محضرين ذبح خارج المجازر وضبط 4 كجم لحوم مجمدة رأت اللجنة سحب عينات منها للوقوف علي مدى صلاحيتها من عدمه، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
ضبط 1500 طن من الأسماك المدخنة وتحرير 5 محاضر خلال حملات تفتيشية بالغربية (2)
ضبط 1500 طن من الأسماك المدخنة وتحرير 5 محاضر خلال حملات تفتيشية بالغربية 

ضبط 1500 طن من الأسماك المدخنة وتحرير 5 محاضر خلال حملات تفتيشية بالغربية (3)
ضبط 1500 طن من الأسماك المدخنة وتحرير 5 محاضر خلال حملات تفتيشية بالغربية 

ضبط 1500 طن من الأسماك المدخنة وتحرير 5 محاضر خلال حملات تفتيشية بالغربية (1)
ضبط 1500 طن من الأسماك المدخنة وتحرير 5 محاضر خلال حملات تفتيشية بالغربية

ضبط 1500 طن من الأسماك المدخنة وتحرير 5 محاضر خلال حملات تفتيشية بالغربية (4)
ضبط 1500 طن من الأسماك المدخنة وتحرير 5 محاضر خلال حملات تفتيشية بالغربية
 
 

اخبار عاجلة

محافظة الغربية

مديرية الطب البيطرى بالغربية

كفرالزيات

اسماك مدخنة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة