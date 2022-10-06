ضبط 1500 كجم من الأسماك المدخنة وتحرير 5 محاضر خلال حملات تفتيشية ورقابية

الغربيـة عادل ضرة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعمال الحملات التفتيشية والرقابية التي أجرتها مديرية الطب البيطري على كافة المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، حيث قامت لجنة من أطباء التفتيش على اللحوم بالمديرية بالتنسيق مع مباحث التموين لتنظيم حملات تفتيشية مفاجئة.

وأشار محافظ الغربية إلى أن الحملات التفتيشية والرقابية تهدف في المقام الأول إلى حماية المستهلك، التأكد من جودة السلع المطروحة بالأسواق ومدى صلاحيتها للاستخدام ومواجهة جشع التجار، ذلك إلى جانب إحكام الرقابة على الأسواق عامة والمنتجات الغذائية خاصة.

ومن جانبه أوضح الدكتور حاتم أنور وكيل مديرية الطب البيطري بالغربية أن الحملات قامت بالمرور علي عدد من مصانع إنتاج الأسماك المدخنة بنطاق مركز كفر الزيات وأسفر عن ذلك تحرير 3 محاضر منها 1500 كجم أسماك مدخنة "رنجة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، 750 كجم رنجة أخرى رأت اللجنة سحب عينات منها وقوفا علي مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، كما تم تحرير محضرين ذبح خارج المجازر وضبط 4 كجم لحوم مجمدة رأت اللجنة سحب عينات منها للوقوف علي مدى صلاحيتها من عدمه، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.