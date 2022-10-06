بمشاركة 600 شاب وفتاة.. شوارع المنصورة تشهد احتفالا بالذكرى 49 لنصر أكتوبر

فريق المحافظات

شارك الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية في إحتفالات مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، حيث أناب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس الموافق 6 أكتوبر، الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ للمشاركة في فعاليات المارثون الرياضي الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بمناسبة الاحتفال بالذكري 49 لنصر أكتوبر المجيد، وشهدت الإحتفالات مشاركة 600 شاب وفتاة من مختلف مراكز الشباب والرياضة.



جاء ذلك بحضور الأستاذ علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية ، والدكتور طارق الباشا وكيل مديرية الشباب والرياضة ،وعدد من قيادات المديرية .



وقدم "مختار" التهنئة للقيادة السياسية متمثلة في فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولشعب مصر العظيم بمناسبة الإحتفال بذكري الفخر والعزة والكرامة ذكرى انتصار قواتنا المسلحة علي العدوان ورفع راية مصر عالية خفاقة علي أرض سيناء الحبيبة.



وبدء المارثون الرياضي من أمام مكتبة مصر العامة بجوار ديوان عام المحافظة حتي الصالة المغطاة باستاد المنصوره الرياضي.







شوارع المنصورة تشهد إحتفالا بالذكري 49 لنصر أكتوبر (1)



شوارع المنصورة تشهد إحتفالا بالذكري 49 لنصر أكتوبر (2)