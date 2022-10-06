اليوم السابع
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ازاى تحافظ على صحة العظام من خلال نظامك الغذائي

الخميس، 06 أكتوبر 2022 09:00 ص
ازاى تحافظ على صحة العظام من خلال نظامك الغذائي أغذية تساعد على صحة العظام ـ ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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هشاشة العظام من أبرز المشاكل الصحية التي يعانى منها الكثيرون وتؤثر على الجسم والحركة وفى الغالب يعانى منها كبار السن مع التقدم في العمر، وحسب ما ذكره موقع hopkinsmedicine فإن هناك بعض الطرق التي تساعد على الحفاظ على صحة العظام.

-احصل على الكمية المناسبة من الكالسيوم


يعتبر الكالسيوم من أفضل الطرق التي تساعدك على تعزيز صحة العضلات والمفاصل والوقاية من هشاشة العظام، وذلك عن طريق تناول الأطعمة التي تحتوى على كالسيوم ومنها " البيض، الجبن ، الحليب ، وغيرها".


-لا تنسى فيتامين د

يساعد فيتامين د جسمك على امتصاص الكالسيوم واستخدامه لتقوية عظامك عندما تتعرض بشرتك لأشعة الشمس ، فإن الكبد والكليتين هي المسئولة عن صنع فيتامين د ومع ذلك ، لا يستطيع معظمنا الاعتماد فقط على الشمس للحصول على جرعتنا اليومية لأسباب عديدة: المعيشة في الأماكن المغلقة ، واقي الشمس ، ولون البشرة ، والموسمية التغييرات ، إلخ الأطعمة غير المدعمة محدودة أيضًا بفيتامين د.


-البروتين مهم أيضًا لصحة العظام

يوجد البروتين في كل خلية في جسمك ، بما في ذلك عظامك، أظهرت الدراسات أن تناول البروتين يزيد من كثافة المعادن ، يمكن العثور على البروتين في مصادر الغذاء الحيوانية أو غير الحيوانية.


-ممارسه الرياضة

يعرف معظمنا أن التمرين مفيد للياقة البدنية ، لكن هل تعلم أنه مفيد لصحة العظام أيضًا؟ تساعد التمارين الرياضية في تحفيز الخلايا المسؤولة عن بناء العظام.

ولكن ليس فقط أي تمرين سيفي بالغرض، لتعزيز صحة العظام ، حاول القيام بتمارين حمل الأثقال والمقاومة 3 أو 4 أيام في الأسبوع.

تركز تمارين حمل الأثقال على حمل وزن جسمك ضد الجاذبية المشي هو نشاط كبير لتحمل الوزن ، مثل الجري والرقص والتمارين الرياضية والتنزه والتنس.
تستخدم تمارين المقاومة قوة معارضة ، مثل الأوزان أو الشريط المطاطي أو الماء لتقوية عضلاتك وبناء العظام قد يساعدك امتلاك عضلات قوية وتوازن جيد على تجنب السقوط أو تقليل الإصابة.

-بناء عادات صحية للحياة

يمكن أن تؤثر الاختيارات التي تقوم بها ، بدءًا من الطفولة المبكرة ، على صحة عظامك في المستقبل لحمايتها ، ضع في اعتبارك إجراء التعديلات التالية على نمط حياتك:

-الإقلاع عن التدخين.
-الحفاظ على وزن صحي.
-تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا.
-ابق نشيطا.

 
 

هشاشة العظام

صحة العظام

فيتامين د



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