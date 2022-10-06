إزالة 49 حالة تعد زراعى فى حملات موسعة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة بنطاق المحافظة، والتي بدأت أعمالها في 13 أغسطس الماضي، والتي تنفذ على ثلاث مراحل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.



وأشار المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ المرحلة الأولى لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 20 وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة 43 حالة تعدي بمساحة 8 ألاف و 799 متر مباني و6 حالات تعدي بمساحه 5 فدان و5 قيراط أرض زراعية بنطاق المحافظة.. كما تم قطع المرافق عن 3 حالات تعدي بمساحه 457 متر بمركز كفر صقر وعدد 2 حالة تعدي على مساحة 275 متر بمركز ديرب نجم و 3 حالات تعدي بمساحه 362 متر بمركز الإبراهيمية وعدد 3 حالات تعدي بمساحه 715 متر بمركز أبو حماد.



شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.