أوروبا تلجأ لأكسيد الحديد بسبب أزمة الغاز وتختبره فى 500 منزل

فاطمة شوقى

تستمر أوروبا في البحث عن حلول لأزمة الغاز التي تواجهها بسبب نقص الإمدادات الروسية على خلفية حرب أوكرانيا، وتوصل الخبراء إلى أكسدة الحديد كبديل جيد للغاز في القارة العجوز.

وقالت صحيفة "الكونفدنثيال" الإسبانية إن شركة تكنولوجيا وقود الحديد المتجدد، وهي شركة أسسها خريجو جامعة آيندهوفن الهولندية التقنية ، منذ أربع سنوات، استطاعت تحويل وقودها الحديدي الجديد إلى بديل فعال ومستدام للوقود الأحفوري، حيث تمكن الباحثون من إخراج ابتكاراتهم من المختبر وصنعوا نموذجًا أوليًا لمرجل الطاقة الذي تبلغ طاقته 1 ميجاواط والذي سيتم اختباره في 500 منزل.

وأشارت الصحيفة إلى أن فكرة تحويل الحديد الى وقود في عام 2018 في مختبر لمجموعة من الطلاب في جامعة أيندهوفن التقنية يُدعى SOLID، تم اللجوء اليها بهدف السماح للوصول الى الطاقة النظيفة والمتجددة لجميع الأشخاص في جميع الأوقات.

كيف يعمل وقود الحديد؟

وقال الباحثون إن ما يتم فعله هو أكسدة الحديد وإزالته ويتم حرق مسحوق الحديد في غلاية كبيرة حيث تطلق كميات هائلة من الحرارة وتنتج طاقة تتحول إلى ماء ساخن ، حيث تتم عملية إزالة الاكسدة باستخدام الهيدروجين.

وأشار الباحثون إلى أن أكسدة الحديد له كثافة طاقة عالية ، حيث يحتوى متر مكعب واحد من وقود الجديد على قدر من الطاقة يعادل 11 مترا مكعبا من الهيدروجين عالى الضغط ولكنه أيضا أكثر أمانا لتخزينه ونقله من الهيدروجين، درجة حرارة الاحتراق العالية التي تصل إلى 1800 درجة مئوية.