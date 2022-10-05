دايت الصيام المتقطع.. 5 طرق لتقليل الجوع والرغبة فى تناول الطعام

كتبت فاطمة خليل

يتبع الكثير من الناس الصيام المتقطع لإنقاص الوزن، قد يكون الأمر جيدًا بالنسبة لهم، ولكن هناك أيضًا قسم من الأشخاص الذين يشعرون بأنهم عالقون في وجبات الطعام وتناول الطعام في أوقات محددة، خاصة عندما يشعرون برغبة في تناول شيء ما أثناء فترة الصيام، لذا فى هذا التقرير نتعرف على 5 طرق لتقليل الجوع والرغبة الشديدة فى تناول الطعام، بحسب موقع "Health".

أفضل الطرق للتغلب على الجوع أثناء دايت الصيام المتقطع

الصيام المتقطع هو نوع من الصيام حيث لا تتناول الطعام لفترات طويلة من الوقت، وذلك أساسًا لفقدان الوزن أو لمحاربة أي مشكلة صحية أخرى.

إذا كنت تفكر في الانغماس في الصيام المتقطع ، ومع ذلك ، فأنت غير قادر على القيام بذلك بنجاح لأنك تميل إلى الاستسلام للرغبة الشديدة في تناول الطعام، فهناك بعض الطرق التي أثبتت جدواها والتي يمكن أن تساعدك على الصيام دون أي اضطرابات.

1. زيادة كمية المياه الخاصة بك

إلى جانب إبقائك رطبًا، يساعد الماء في تنظيم دورة الجوع. هناك أوقات قد تشعر فيها بالجوع، ومع ذلك ، قد يكون جسمك ببساطة يعاني من نقص في الماء.

يزعم الأشخاص الذين يميلون إلى شرب المزيد من الماء على مدار اليوم أنهم يشعرون بجوع أقل يساعد الماء أيضًا في امتصاص طعامك بشكل أفضل.

2. تناول الأطعمة الغنية بالبروتين

تساعد الأطعمة الغنية بالبروتين في إعادة مستويات السكر في الدم إلى وضعها الطبيعي والتحكم في هرمونات الشهية مما يجعلك تشعر بجوع أقل ويساعدك على التحكم في الرغبة الشديدة.

يساعد البروتين أيضًا في الحفاظ على العضلات الخالية من الدهون وهو أمر ضروري لفقدان الوزن.

3. زيادة تناول الألياف



من المعروف أن الألياف تساعد على الهضم، تحافظ الأطعمة الغنية بالألياف على مستويات السكر في الدم في الجسم ، كما توفر التغذية للبكتيريا الجيدة في الأمعاء التي تساعد في امتصاص العناصر الغذائية بكفاءة من الطعام المبتلع ، مما يجعلك تشعر بجوع أقل.

4. تناول الطعام ببطء



عندما تأكل بسرعة كبيرة، يستغرق الأمر بعض الوقت للتسجيل في أن معدتك ممتلئة ، ونتيجة لذلك ، يميل معظم الناس إلى تناول الطعام أكثر مما هو مطلوب والاستسلام للرغبة الشديدة.

بدلاً من ذلك ، تناول الطعام ببطء وركز على كل قضمة مما سيساعدك على الحد من تناولك للطعام.

5. اشغل نفسك



في كثير من الأحيان ، قد تشعر أنك جائع ، لكن الحقيقة هي أنك ببساطة تشعر بالملل والرغبة الشديدة في تناول الطعام. أثناء ممارسة الصيام المتقطع، من الضروري أن تشغل نفسك وتشتت انتباهك عن الطعام.

نصائح أخرى يجب وضعها في الاعتبار للحد من الرغبة الشديدة فى تناول الطعام



1. اتبع خطة نظام غذائي متوازن لضمان حصولك على جميع العناصر الغذائية لأن الرغبة الشديدة في بعض الأحيان تكون نتيجة نقص التغذية في الجسم.

2. جنبا إلى جنب مع الأكل الصحي، تناول الطعام على فترات منتظمة. قد تنخفض مستويات السكر في الدم إذا تخطيت وجبة ، مما قد يسبب الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

3. لا توجد قاعدة لتجنب السعرات الحرارية تمامًا عند ممارسة الصيام المتقطع لكن احرص عند تناول الطعام ، على إضافة بدائل صحية من السعرات الحرارية وتناول الطعام باعتدال.

4. يعد مضغ العلكة طريقة رائعة لتقليل الشهية ، مما قد يمنعك من الإفراط في تناول الطعام ويمكن أن يضع حدًا كاملًا للرغبة الشديدة في تناول الطعام.

5. افهم الفرق بين الصيام والجوع لذلك ، إذا كانت الرغبة الشديدة لديك بسبب الجوع ، فتأكد من تناول شيء ما خلاف ذلك ، يمكن أن يكون لها تأثير معاكس.