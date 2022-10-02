اعرفى التوقيت المناسب لممارسة الرياضة أثناء الصيام المتقطع لإنقاص وزنك

كتبت ميرفت رشاد

إذا كنت تحاول إنقاص وزنك، فقد تفكر في القيام بصيام متقطع مع ممارسة الرياضة، ولكن قبل أن تفعل ذلك، يجب أن تعرف التوقيت المناسب لممارسة الرياضة أثناء الصيام المتقطع لانجاح رحلة إنقاص الوزن، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

متى يجب أن تتمرن أثناء الصيام المتقطع؟ هناك مجموعة متنوعة من جداول الصيام المتقطعة المختلفة ، لذا فإن الفترة الزمنية التي تستمتع فيها بوجبات الطعام مقابل التمرين يمكن أن تعتمد على الجدول الزمني الشخصي الذي تلتزم به، إذا كنت تمارس الرياضة أثناء فترة تناول الطعام ، فيمكنك اتباع التوصيات المعتادة - تناول الكربوهيدرات قبل التمرين ، والبروتينات بعدها.



إذا لم يحصل جسمك على الطاقة من الطعام ، فقد ينتهي به الأمر بتكسير البروتينات لاستخدامها كوقود. نتيجة لذلك ، قد تفقد جزءًا من كتلة عضلاتك، قبل كل شيء تعمل التمارين على خفض نسبة السكر في الدم ، وإذا لم تكن قد أكلت أي طعام قبل التمرين ، فقد ينخفض مستوى السكر في الدم بشكل كبير، هذا يمكن أن يجعلك تصاب بالدوار، بل وتسبب لك الإغماء، إذا كنت لا تشعر بنفسك أثناء ممارسة الرياضة ، فيجب أخذ قسط من الراحة أو التوقف عن التمرين وتناول شيء ما لإعادة نسبة السكر في الدم إلى المستوى الطبيعي.