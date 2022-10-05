اليوم السابع
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بمرتب 3000 جنيه.. محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل جديدة

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 04:43 م
بمرتب 3000 جنيه.. محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل جديدة محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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كشفت محافظة الجيزة، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة عن توافر فرص عمل "استيوارد" بأحد شركات الاستثمارات السياحية، بمرتب 3000 جنيه.

وأعلنت محافظة الجيزة، الشروط والمميزات لفرص العمل، وجاءت كالآتي:

-المؤهل بداية من إجادة القراءة والكتابة.
 
-السن حتى 39.
 
-ذكور فقط.
 
-موقف من التجنيد.
 
-المرتب 3000 جنيه + تبس.
 
-أماكن العمل أكتوبر والزمالك والمعادى.
 
وحددت محافظة الجيزة، عن مواعيد الحضور للمتقدم للوظائف، مؤكدة الحضور لمقر الجهاز 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا.
 
وأشارت محافظة الجيزة، إلى أنه يجرى التواصل للمتقدمين للوظائف، عبرأرقام التليفونات التالية: "35720825 - 35711198".

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