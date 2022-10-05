اليوم السابع
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"الأعلى للإعلام" يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الـ 49 لنصر أكتوبر المجيد

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 09:37 م
"الأعلى للإعلام" يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الـ 49 لنصر أكتوبر المجيد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام-أرشيفية
كتب محمد السيد

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هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.
 
وقدم رئيس المجلس الأعلى للإعلام، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، أخلص التهانى وأطيب التمنيات للرئيس بهذه المناسبة الخالدة، مضيفًا أن هذه المناسبة التي سطّرها رجال القوات المسلحة بأحرف من نور في كتب التاريخ، ستظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري بقواته المسلحة، الذين قدموا أرواحهم من أجل عزة وكرامة وتحرير تراب الوطن.
 
وأضاف أن نصر حرب أكتوبر المجيدة، سيظل رمزًا للفخر والاعتزاز بما تحمله من معاني التضحية والفداء، أكدت عزم المصريين وقدرتهم على الانتصار والعمل.
 
وقال: "إذ نعرب لسيادتكم عن تقديرنا لما تبذلونه من جهود مخلصة لبناء مصر دولة مدنية حديثة؛ قادرة على صناعة مستقبل أفضل لأبنائها؛ ونعاهد سيادتكم ببذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب المصري العظيم".
 
واختتم رئيس المجلس: ندعو الله أن يوفقكم فيما تبذلونه من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء من أجل غدٍ مشرق، ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا، حفظ الله مصر وكل عام وسيادتكم بخير.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كرم جبر

نصر أكتوبر المجيد

اخبار مصر

الاعلى للاعلام



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