إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بمركز حوش عيسى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل وتوكتوك بمركز حوش عيسى بالبحيرة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وتوكتوك بأحد الطرق الفرعية بمركز حوش عيسى بالبحيرة.

وأسفر الحادث عن إصابة 3أشخاص بإصابات مختلفة، وتم نقلهما إلى المستشفى العام بحوش عيسى لاسعافهم، وتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.