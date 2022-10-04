لإنقاص الوزن.. 6 عادات خلال تناول الطعام لحرق الدهون

6 عادات في تناول الطعام لحرق الدهون وإنقاص الوزن

1. القضاء على المشتتات أثناء الأكل

وفقًا لدراسة جودة الطعام والتفضيل، فإن الأشخاص الذين استمعوا إلى الموسيقى بسماعات الرأس أثناء تناول الطعام استهلكوا قدرًا أكبر بكثير من نفس الطعام مقارنةً بأولئك الذين لم يستمعوا إلى الموسيقى. لذلك ، إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن ، فأنت بحاجة إلى إيقاف تشغيل الشاشات أثناء تناول الطعام.

من المعتقد أن الأشخاص الأقل تشتتًا أثناء تناول الطعام سيمضغون طعامهم بشكل صحيح ويحرقون السعرات الحرارية.

2. تجنب العشاء في وقت متأخر من الليل

معظم الذين يتناولون الطعام في وقت متأخر من الليل يختارون الأطعمة والوجبات الخفيفة ذات السعرات الحرارية العالية. يتعلق الأمر أكثر بعدم وجود روتين عشاء مناسب علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل إلى ارتداد الحمض أو تأثير سلبي على مستويات السكر في الدم.

3. قل لا للكربوهيدرات المكررة

قطع السكر والنشويات من نظامك الغذائي بداية جيدة يمكنك استبدال الكربوهيدرات المكررة بالحبوب الكاملة، سيساعدك اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات على تقليل شهيتك وخفض مستويات الأنسولين لديك.

4. وازن وجباتك

يجب ألا تقطع الضروريات من نظامك الغذائي اهدف إلى تضمين مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية في وجباتك.

يجب أن تحتوي وجباتك على البروتين والدهون والخضروات والكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة.

5. اختر الدهون الصحية

يجب استخدام الدهون المشبعة العالية مثل الزبدة باعتدال يمكنك التبديل إلى الخيارات الصحية مثل زيت الزيتون أو زيت الأفوكادو. المكسرات والبذور والزيتون والأفوكادو هي بعض الأشياء الإضافية التي يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي.

6. تناول البروتين

يفقد الكثير من الناس كتلة عضلاتهم الصحية مع فقدان الوزن إن إضافة كمية متوازنة من البروتين في نظامك الغذائي يمكن أن يساعدك في الحفاظ على عضلاتك وطاقتك لذا ، فإن إضافة البروتين الكافي إلى نظامك الغذائي أمر ضروري ولا مفر منه.