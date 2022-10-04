صحة المنيا تواصل تنظيم قافلة طبية لأهالى البدرمان بديرمواس ضمن حياة كريمة

وكان تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، من خلال القوافل الطبية التي تجوب جميع مراكز وقرى محافظة المنيا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للمتابعة الدورية للحالة الصحية لكافة فئات المواطنين حرصاً سلامتهم وصحتهم.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

من جانبه، قال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية، نفذت قافلة طبية علاجية بقرية كوم اللوفى التابعة لمركز سمالوط خلال يومي 28 و29 من سبتمبر، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1880 حالة مترددة وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، ان القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف على 329 حالة جراحة، 529 حالة اطفال، 269 باطنة ، 91 نساء، 99 اسنان، 137 أنف واذن، 371 جلدية، 36 تنظيم أسرة، 77 قلب، الى جانب انه تم اجراء 173 تحاليل مختلفة وإجراء 14 حالة موجات صوتية وعمل 4 حالة أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 101 متردد وتم إجراء خلع اسنان لـ 7 حالة بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى 15 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 62 متردد وتم استخدام 5 عيادات متنقلة.

