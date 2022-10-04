شاهد لأول مرة خطة وقرار حرب أكتوبر بخط يد الرئيس الراحل محمد أنور السادات

الإسكندرية جاكلين منير

يعد متحف "السادات" بمكتبة الإسكندرية، هو الأول من نوعه عن الرئيس الراحل فى مدينة الإسكندرية، وهو يأتى فى إطار توثيق المكتبة لتاريخ مصر الحديث والمعاصر؛ حيث تم تخصيص جناح كامل له بجوار القبة السماوية يقع على مساحة 260 مترًا.

وأجرى "اليوم السابع" جولة داخل أروقة متحف السادات بمكتبة الإسكندرية رصد خلالها أقسام ومتعلقات المتحف، بمناسبة مرور الذكرى 49 على انتصارات أكتوبر والـ41 على استشهاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وكشف عمرو مصطفى، مدير متحف السادات بمكتبة الإسكندرية، عن أهم مقتنيات المتحف، خاصة فيما يتعلق بفترة حرب وانتصارات أكتوبر، حيث يضم المتحف قرار الحرب واستعادة أرض سيناء وتكبيد العدو أكبر خسائر ممكنة، كما يضم المتحف أيضا مجموعة من الأوراق والملاحظات التى دونها الرئيس الراحل خلال جولاته بالجبهة والاستعدادات العسكرية لحرب الانتصار واسترداد الأرض، بالإضافة إلى خطاب مرسل إلى الرئيس السورى فى ذلك الوقت يتحدث عن انتصار مصر وحجم الخسائر التى لحقت بالعدو.

استعرض عمرو شلبى أيضا مجموعة من الصور التى توثق حرب أكتوبر وتحطيم خط "بارليف" والرئيس الراحل خلال تواجده فى غرفة عمليات الحرب، وصور ميدانية من الجبهة خلال العبور والانتصار ورفع علم مصر على أرض سيناء الحبيبة.

من جهة أخرى أكد مدير متحف السادات على أن أهم ما يميز متحف السادات هى البدلة التى كان يرتديها الرئيس الراحل، وأن البدلة الموجودة هى التى كان يرتديها الرئيس السادات أثناء اغتياله.

وتابع: البدلة مازال عليها آثار الدماء وكذلك وشاح القضاء الذى كان يرتديه الرئيس والساعة الشخصية المحفور عليها من الخلف آية الكرسى بالإضافة إلى الكاب والحذاء.



تفاصيل-الخطة-المصرية-بخط-ايد-الرئيس



خبر-الاستشهاد-فى-صحف-عالمية



خطاب-الى-الرئيس-السورى



خطة-الرئيس-عن-حرب-اكتوبر-بخط-ايدة



ركن-بدلو-الاستشهاد



صور-حرب-اكتوبر-تزين-المتحف



قرار-الحرب



مدونات-الرئيس-عن-الحرب



مدونات-بخط-الرئيس-عن-الحرب



مستندات-بخط-الرئيس



ملاحظات-بخط-ايد-الرئيس



ملاحظات-من-الجبهه-بخط-الرئيس



وثائق-بخط-السادات