روسيا تنفى طلب المساعدة العسكرية بدونباس.. وتؤكد: الشائعات تهدف إلى زرع الذعر

وكالات

أعلنت السفارة الروسية في قيرغيزستان أن شبكات التواصل الاجتماعي بدأت بتداول رسالة مزيفة من نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف إلى الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، بطلب تقديم مساعدة عسكرية لروسيا في دونباس، نافية هذا الأمر جملة وتفصيلا.



وقالت السفارة الروسية لدى قيرغيزيا في بيان، بحسب وسائل إعلام روسية - إن هذه الرسالة الملفقة بشكل أخرق مزيفة"، داعية إلى عدم تصديق الاستفزازات والتركيز فقط على المعلومات الواردة من المصادر الرسمية الروسية.