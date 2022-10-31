3 تمارين لبناء العضلات لتخفيف آلام الظهر

كتبت إيناس البنا

هل تعاني من آلام الظهر المستمرة؟ قد تعتقد أنك لست في وضع يسمح لك بممارسة التمارين في هذه الحالة ولكن التمرين هو الطريقة الوحيدة للتخلص من هذا الألم.

يتأثر الظهر بشدة بالعديد من الأشياء التي قد تتسبب في حدوث الألم، على سبيل المثال، فإن أنماط الحياة المستقرة التي يقودها الناس، وعدم اتباع الموقف المناسب، وشد العضلات عن طريق الخطأ، وقلة التمرين، وضغط الظهر، وآلام تحدث أيضًا إذا وقفت لفترة طويلة.

صدق أو لا تصدق، التمرين هو الطريقة الوحيدة للمساعدة في تخفيف التوتر والعمل أيضًا على تقوية عضلات ظهرك حتى لا تعاني من مثل هذه الآلام مرة أخرى، وفقا لموقع " timesnownews " جرب هذه الطرق لفك ضغط عمودك الفقري وتقوية عضلاتك.

جرب هذه التمارين في المنزل إذا كنت تعاني من آلام الظهر



فك ضغط العمود الفقري:

بعض الأنشطة البدنية التي تمارس ضغطًا كبيرًا على الحبل الشوكي تضر ظهرك، على سبيل المثال أنشطة مثل رفع الأشياء الثقيلة، لا تمارس أي تمرين قد يؤدي إلى تفاقم الألم.

تعتبر التدريبات مثل الرفع المميت والقرفصاء الخلفية جيدة بشكل عام ولكن لا ينصح بها للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الظهر.

وفقا لموقع " healthline" أي شيء يخفف الضغط عن العمود الفقري يمكن أن يكون مفيدًا لآلام الظهر، تزيل التمارين الرياضية المائية قوة الجاذبية على عمودك الفقري أثناء تحركك، يمكن أن يساعدك أيضًا التعليق من شريط السحب أو جعل شخص ما يسحب ساقيك بينما تمسك بشيء ما.

الألواح الخشبية تساعد على إزالة التوتر من الظهر:



ادعم الظهر من خلال بناء عضلات ظهرك ، فكلما أصبحت عضلاتك أقوى ، سيساعدك ظهرك أيضًا على التخلص من الألم.

البلانك هي التمرين المثالي لتقوية عضلات ظهرك، كما أنها تعمل بشكل رائع على عضلات البطن، يعمل في الغالب على تقوية جذعك مما سيساعدك على توزيع وزن الجزء العلوي من جسمك بالتساوي وتخفيف آلام ظهرك، الجانب الآخر من الألواح الخشبية هو أنه يمكنك ببساطة القيام بها في المنزل دون مساعدة المدربين أو معدات الصالة الرياضية.

تمارين الحوض:



ستستفيد عضلات المؤخرة والحوض حقًا من خلال تمارين إمالة الحوض، هذا التمرين بسيط للغاية ولكنه فعال بنفس القدر خاصة للأشخاص الذين يعانون من آلام الظهر، ركز على عضلات المؤخرة والحوض التي تشكل أساس الحبل الشوكي. عندما يكون هذان العنصران قويين ، سيستعيد عمودك الفقري قوته تلقائيًا.