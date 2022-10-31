الرئيس السيسي: "أول مرة يكون لمصر قمر اتصالات خاص بيها"

كتب سمير حسنى

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر والتهنئة لكل القائمين على مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ، مضيفا: "كنا بنتكلم عن الميكنة والحكومة الذكية، وكان فيه كلام بنقوله من سنين في المدن الجديدة والمحافظات الجديدة هاتبقى مميكنة متصلة بالحكومة فى العاصمة الإدارية، وأرجو نبقا منتبهين لعدم الإزدواج".

أضاف الرئيس السيسي، خلال تدشين الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ: "أول مرة يكون لمصر قمر اتصالات خاص بيها وده ما كنش موجود قبل كده.. الشغل اللى هنا فيه شغل تجارى ممكن يحقق موارد كويسة لتقديم الخدمات للقطاعات المدنية والمستثمرين والقطاع الخاص اللى يهمه باخد خدمة بهذا المستوى وبهذه الجودة".