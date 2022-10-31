اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أكتوبر 2022 12:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي: "أول مرة يكون لمصر قمر اتصالات خاص بيها"

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 11:05 ص
الرئيس السيسي: "أول مرة يكون لمصر قمر اتصالات خاص بيها" الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر والتهنئة لكل القائمين على مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ، مضيفا: "كنا بنتكلم عن الميكنة والحكومة الذكية، وكان فيه كلام بنقوله من سنين في المدن الجديدة والمحافظات الجديدة هاتبقى مميكنة متصلة بالحكومة فى العاصمة الإدارية، وأرجو نبقا منتبهين لعدم الإزدواج".

 

أضاف الرئيس السيسي، خلال تدشين الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ: "أول مرة يكون لمصر قمر اتصالات خاص بيها وده ما كنش موجود قبل كده.. الشغل اللى هنا فيه شغل تجارى ممكن يحقق موارد كويسة لتقديم الخدمات للقطاعات المدنية والمستثمرين والقطاع الخاص اللى يهمه باخد خدمة بهذا المستوى وبهذه الجودة".

 


الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة

الشبكة الوطنية للطوارئ

الشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة

الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة

السيسي

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

اخبار الرئيس السيسي

شبكة الطوارئ الموحدة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة