اليوم السابع
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الإثنين، 31 أكتوبر 2022 09:15 م
أكرم القصاص
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الأمم المتحدة: مصر تقود المنطقة فى مشروعات الطاقة المتجددة

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 09:02 م
الأمم المتحدة: مصر تقود المنطقة فى مشروعات الطاقة المتجددة ورشة الأمم المتحدة التوجيهية بمصر لإعلاميين المناخ
كتبت منال العيسوي وهند المغربى

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أكدت إلينا بانوفا، منسقة الأمم المتحدة فى مصر، أن مصر قائدة فى منطقة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتأتى قوة الإعلام فى تعديل كم المعلومات المغلوطة وربط تأثير التغيرات المناخية على كافة فئات الشعب، عمال أو مزارعين، وتوصيل المعلومات بشكل مبسط، مع اتخاذ الإجراءات على أرض الواقع.

وشددت إلينا خلال ورشة العمل التوجيهية التى نظمتها الأمم المتحدة بمصر لإعلاميين المناخ، أن مصر فى طريقها لتنظيم مؤتمر الأطراف الخاص بالشباب تحت شعار المستقبل يبدأ من اليوم، المزمع انعقاده قريبا، مؤكدة أن ورشة العمل تأتى بهدف مناقشة الأمم المتحدة لأهم الموضوعات فى إطار قمة المناخ مقدمة الشكر المنظمة اليونسكو لتنظيم هذه الورشة بالتعاون وكافة الجهات المعنية بتنظيم الورشة.

وأضافت بانوفا أنها شاركت فى مثل هذه المحافل من قبل ويتم بناء هذه الورشة على اساس ورش سابقة، مشيرة إلى أنه سيتم مناقشة أجندة المناخ، وقالت بانوفا دوركم دور كبير لذا نعول عليكم لنقل المعلومة التى يفهمها الناس وتصل إليهم، داعية إلى الاعتماد على مصادر موثوقة للمعلومات فيما يخص بقضايا المناخ مضيفة أنه عليكم أن تتحدثوا عن المناخ بحلول وليس مشكله وتحدى وأن نغير من أنماط الاستهلاك.

وأضافت بانوفا عليكم أن تهتموا بالحشد من أجل اتخاذ الإجراءات على الأرض لافتة إلى مؤتمر lcoy17 وأنه سيكون له دور كبير.

وقالت بانوفا: مصر تقود المنطقة فى الطاقة المتجددة لأنها المستقبل الأمن، لافتة إلى" نفهم قوة الإعلام وترجمة الرسائل المتعلقة بالمناخ ولكم تأثير كبير على الجمهور برجاء استخدام هذا التأثير بتوصيل أن الأمر مُلح مع استخدام الحقائق".

 

 
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قمة المناخ

الأمم المتحدة

تغيرات المناخ

قمة شرم الشيخ



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