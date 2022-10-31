منسقة الأمم المتحدة: مصر بإجراءاتها الاقتصادية الجديدة تواكب المستقبل

كتبت ـ منال العيسوي ـ هند المغربى

أكدت إلينا بانوفا منسقه الأمم المتحدة في مصر، أن الحشد الذى تم خلال الفترة الماضية أدى إلى زيادة الوعى البيئى فى ملف المناخ ، حيث إن هناك ثلث المواطنين المصريين يدركون أهمية المناخ، معربة عن سعادتها بوجودها في ورشة الإعلاميين المتعلقة بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ.

وقالت إلينا، إن أحد الحلول لمواجهة تغير المناخ، هو تغيير أنماط الاستهلاك والعادات، لأنه غالبا ما تكون العادات الفردية تؤدى إلى تضخم من أزمة المناخ، وتهدف ورشة العمل انطلاقا من مناقشة الأمم المتحدة لأهم الموضوعات في إطار قمة المناخ، مقدمة الشكر لمنظمة اليونسكو لتنظيم هذه الورشة بالتعاون وكافة الجهات المعنية بتنظيم الورشة.

وأضافت بانوفا، أنها شاركت في مثل هذه المحافل من قبل، ويتم بناء هذه الورشة علي أساس ورش سابقة، مشيرة إلي أنه سيتم مناقشة أجندة المناخ، وقالت بانوفا "دوركم دور كبير لذا نعول عليكم لنقل المعلومة التي يفهمها الناس وتصل إليهم، داعية إلي الاعتماد علي مصادر موثوقة للمعلومات فيما يخص قضايا المناخ، مضيفة، أنه عليكم أن تتحدثوا عن المناخ بحلول وليس مشكلة وتحدي وأن نغير من أنماط الاستهلاك".

وأضافت بانوفا، "عليكم أن تهتموا بالحشد من أجل اتخاذ الإجراءات على الأرض، لافتة إلى مؤتمر lcoy17 وأنه سيكون له دور كبير".

وقالت بانوفا "مصر قائد المنطقة في الطاقة المتجددة لأنها المستقبل الآمن، لافتة إلي "نفهم قوة الإعلام وترجمة الرسائل المتعلقة بالمناخ ولكم تأثير كبير علي الجمهور برجاء استخدام هذا التأثير بتوصيل أن الأمر مُلح مع استخدام الحقائق".