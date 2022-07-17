فوائد مدهشة لتناول الكزبرة.. أبرزها إبطاء الشيخوخة والوقاية من أمراض القلب

كتبت ميرفت رشاد

قد تكون الكزبرة هي العشب الوحيد الذي يقسم العالم، إنه أحد تلك الأطعمة التي تحبها أو تكرهها - أولئك الذين يحبون النبات الصالح للأكل يستخدمون أوراقه وبذوره المجففة لتزيين طعامهم وتوابله، إذا كنت تؤيد الأشخاص الذين لا يتناولون الكزبرة ، فقد ترغب في إعادة النظر في إيجاد طرق لدمجها في وصفاتك ، اتضح أن هذا النبات العشبي قد يمنحك بعض الفوائد الممتازة، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة فى العديد من الدول ، وتساعد الكزبرة على مكافحتها عن طريق رفع الكوليسترول الحميد" الجيد "في الجسم ، كما أن الكزبرة تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع من خلال العمل كمدر للبول، ويعد كل من ارتفاع الكوليسترول الضار وارتفاع ضغط الدم من عوامل الخطر لأمراض القلب والأوعية الدموية.

2 – إبطاء الشيخوخة :

الكزبرة مصدر جيد لمضادات الأكسدة ، تساعد مضادات الأكسدة هذه على إبطاء عملية الشيخوخة يتضمن ذلك إبطاء علامات الشيخوخة المرئية عن طريق مسح الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا، تظهر الأبحاث أن الكزبرة قد تساعد حتى في حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة والحماية من الشيخوخة الضوئية ، سيتطلب هذا تناول الكزبرة بانتظام للحصول باستمرار على ما يكفي من مضادات الأكسدة لإحداث فرق.

3 - محاربة مرض السكري:

في بحث نُشر في المجلة البريطانية للتغذية ، ثبت أن الكزبرة تحفز إنزيمًا يزيل السكر من الدم ويبدو أن له نشاطًا شبيهًا بالأنسولين، تعمل الكزبرة بشكل جيد لخفض نسبة السكر في الدم ، حيث يتم تحذير الأشخاص الذين يتناولون أدوية لخفض نسبة السكر في الدم والأشخاص الذين يعانون من انخفاض نسبة السكر في الدم من أن الكزبرة لها نفس التأثيرات.

4 -يساعد في تقليل القلق:

يبدو أن الكزبرة قد تكون مصدرًا قويًا عندما تحتاج إلى تأثير مهدئ من خلال المساعدة في تقليل أعراض القلق ،وهذا يشمل خفقان القلب ، والتعرق ، والتهيج ، وألم الصدر ، والتنفس السريع ، وشد العضلات، تشير الأبحاث إلى أن الكزبرة زادت من مستويات المواد الكيميائية التي تجعل الجسم تشعر بالسعادة / المضادة للقلق ، مثل الدوبامين والنورادرينالين ، في جميع مناطق الدماغ .