محمد حافظ: الرخصة الذهبية فرصة كبيرة أمام المستثمرين المحليين والأجانب

كتب إسلام سعيد

أكد المهندس محمد حافظ، عضو الغرفة الهندسية، أن هناك اهتمام كبير من الدولة للصناعة الوطنية ويظهر ذلك واضحا من أحاديث الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الرخصة الذهبية فرصة كبيرة للمستثمرين وتوفر على الشركات الأجنبية والمحلية وقت كبير وجهد أيضا.

وأضاف في تصريحات خاصة على هامش المعرض الدولي للصناعة، أن الموظفين في الجهات المصدرة التراخيص مثل التنمية الصناعية والجمارك والمحليات تحتاج إلي تطوير اكبر من ذلك والتسهيل على المستثمرين المحليين وكذلك الشركات الأجنبية والتخلص من البيروقراطية.

وأشار، إلى أهمية تدريب الشركات الصغيرة والمتوسطة على التصدير، وتطويع النواحي الإدارية في مصر لتكون بيئة مشجعة للتصدير والتصنيع المحلي، وخلق مناخ مناسب للتصنيع المحلي، لافتا إلى أن جهود الشركات والمصانع تحتاج بيئة مساعدة من الجهات الحكومية.

وأوضح، أن تشجيع التصنيع المحلي وتعميق الصناعة الوطنية بدأت فيه الدولة بالفعل ونحتاج مزيد من التسهيلات فيما يتعلق بالتعامل مع الجهات الحكومية التي لها علاقة مباشرة بشأن الصناعة والتصدير، مشيرا إلى أن دول مجاورة تنهي الإجراءات في وقت قياسي جدا سواء إنشاء الشركة أو الحصول على تراخيصها.