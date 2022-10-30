طقس بورسعيد الآن.. مائل للحرارة وسط شمس مشرقة فى أغلب الأوقات "صور"

بورسعيد ـ محمد فرج

رصدت عدسة "اليوم السابع" اليوم الأحد، حالة الطقس بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد حيث ساد جوا مائل للحرارة نهارًا وسط شمس مشرقة فى أغلب الأوقات، مما ساعد على أعمال الأنشطة اليومية وانتظام حركة الملاحة بقناة السويس والصيد بميناء بورسعيد.

ومن جانبها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات صحفية أن اليوم يشهد فرص أمطار خفيفة على شمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ومن جهة أخرى أعلن للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، من خلال تصريحات صحفية أن الأجهزة التنفيذية قامت بالتواجد بكافة الطرق فور سقوط الأمطار بجميع الأحياء لافت أن الأوضاع تسير بشكل جيد حتى الآن، مشيرا إلى استمرار رفع درجة الاستعدادات والطواريء القصوى بغرفة العمليات الرئيسية والأحياء لمواجهة حالة الطقس الغير مستقرة.