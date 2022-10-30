جماهير الوادي الجديد يحتفلون بفوز مركز شباب الخارجة بكأس دوري مراكز الشباب

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

فاز نادي مركز شباب الخارجة بمحافظة الوادي الجديد بكأس دوري مراكز الشباب فى نسخته التاسعة ، فى المباراة التى أقيمت باستاد القاهرة الدولي أمس السبت، بعد تغلبه على مركز شباب البرامون بالدقهلية بضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/2 وذلك بعد أن انتهت المباراة بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق .

وتسلم نادي مركز شباب الخارجة كأس البطولة من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بحضور اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ومحافظ الدقهليه وقيادات وزارة الشباب والرياضة التنفيذية وحصل مركز شباب الخارجة على جائزة مالية من الشركة الراعية للبطولة بقيمة 200 ألف جنيه كما فاز اللاعب محمد عاطف من مركز شباب الخارجة بجائزة أفضل لاعب في البطولة .

وكان مركز شباب العمراوي «الإسكندرية» حصل على لقب النسختين الأولى والخامسة، ومركز شباب فيصل «السويس» على النسختين الثالثة والرابعة، ومركز شباب حصة شبشير «الغربية» على النسخة الثانية، وسنتريس «المنوفية» على النسخة السادسة، والنسخة السابعة توُج بها مركز شباب شبرا نبات «الغربية»، والنسخة الثامنة حصل عليها مركز شباب سنتريس"المنوفية".

وكانت مباريات الدور نصف النهائي من دوري مراكز الشباب فى نسخته التاسعة، قد أقيمت بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.

ومن جانبه أشاد اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد بعزيمه اللاعبين وتفوقهم فى مختلف مراحل البطوله والفوز فى المباريات وقدم لهم التهنئه على فوز دورى مراكز الشباب فى النسخه التاسعة، كما شهدت محافظة الوادى الجديد مؤازرة كبيرة من الجماهير على المقاهي وأمام شاشات العرض لمشاهده المباراه وسط أجواء حماسية واحتفالات كبيرة بعد حسم فريق الخارجة لقب البطولة .