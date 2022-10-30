الانتفاخ بعد الأكل والحموضة المعوية أبرزها..اعرف علامات تضرر أمعائك

كتبت إيناس البنا

صحة الأمعاء ضرورية لصحتنا بشكل عام، عندما نتحدث عن صحة الأمعاء، فإننا عادة ما نشير إلى التوازن الصحيح للبكتيريا الجيدة والسيئة التي تشكل ميكروبيوم الأمعاء.

في حين أن الأول ضروري للصحة الجيدة، فإن الأخير يمكن أن يؤدي إلى المرض عندما يتكاثرون، وفقًا للخبراء، فإن صحة الأمعاء لدينا تكمل أيضًا صحة دماغنا.

ترتبط أمعاءنا بأدمغتنا من خلال شبكة عصبية كبيرة، يساعد على التحكم في الهضم وضبط إفرازات الجهاز الهضمي وتنظيم امتصاص العناصر الغذائية، تعمل أمعائنا ودماغنا بشكل وثيق للسماح بحدوث الهضم في الوقت الصحيح.

من المؤكد أن أي تغييرات في ثقافة القناة الهضمية ستنعكس في جميع جوانب الصحة.

ليس من الممكن عمليا الاعتماد على البروبيوتيك للحفاظ على صحة أمعائك، يمكن أن تؤدي بعض التغييرات في نمط الحياة إلى تحسين ثقافة القناة الهضمية لديك ، وزيادة التمثيل الغذائي ، وتقليل الالتهاب ، ويمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة.

كيفية اكتشاف ثقافة القناة الهضمية الفاسدة

بينما لا توجد أعراض مباشرة يمكن أن تخبرك بوجود خلل بكتيري في أمعائك، ومع ذلك ، هناك بعض العلامات الدقيقة التي يمكن أن تنبهك إلى نفس الشيء. فيما يلي بعض الإشارات التي يجب الانتباه إليها:

حركات أمعائك ليست سهلة

قد ينتهي بك الأمر في كثير من الأحيان بالإمساك أو براز مائي. غالبًا ما يكون برازك صلبًا وجافًا ومتكتلًا.

غالبًا ما تشعر بالانتفاخ بعد الأكل

غالبًا ما تزعجك الغازات والحموضة المعوية

إذا تأثر ميكروبيوم أمعائك سلبًا ، ينخفض ​​إنتاج السيروتونين وقد يؤدي ذلك إلى تعطيل نمط نومك

يمكن أن يؤدي عدم التوازن في بكتيريا الأمعاء أيضًا إلى التهاب مزمن.

قد تصاب في كثير من الأحيان بعيوب في الجلد أو تقرحات في الفم.

كيف يمكنك تحسين صحة أمعائك؟

أنت لست عاجزًا عندما يتعلق الأمر بتغيير ثقافة أمعائك. يكمن التغيير في الطعام الذي تطعمه لنظامك. يعد الحفاظ على توازن صحيح لهذه الكائنات الدقيقة أمرًا حيويًا لصحة بدنية وعقلية جيدة وأيضًا لتحقيق استجابة مناعية جيدة. إليك بعض الأشياء التي يمكن أن تحدث فرقًا.

تستهلك البروبيوتيك (البكتيريا الصحية المفيدة)

تناول أطعمة مخمرة مثل الزبادي وبعض الخضار

تتغذى البروبيوتيك على طعام غير قابل للهضم يسمى البريبايوتكس. على سبيل المثال الحبوب الكاملة والبصل والموز والثوم وغيرها. يمكن أن يؤدي استهلاكها بكميات جيدة إلى زيادة إنتاج البروبيوتيك.

استهلك كميات أقل من السكر والمحليات

الحد من التوتر

توقف عن تناول المضادات الحيوية دون داع.