دراسة: تناول وجبة خفيفة من اللوز يعزز صحة الأمعاء

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن تناول وجبة خفيفة من اللوز كل يوم يزيد من إنتاج بكتيريا الأمعاء الصحية، ويحسن التمثيل الغذائى للبكتيريا، ويؤثر بشكل إيجابى على الصحة، بحسب موقع neurosciencenews.

وفى الدراسة، التى أجرتها كينجز كوليدج لندن ونُشرت فى المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، قام فريق من الباحثين بالتحقيق فى تأثير اللوز الكامل والمطحون على تكوين بكتيريا الأمعاء.

يتكون ميكروبيوم الأمعاء من آلاف الكائنات الحية الدقيقة التى تعيش فى الأمعاء، تلعب هذه المواد دورًا حيويًا فى هضم العناصر الغذائية ويمكن أن يكون لها تأثير إيجابى أو سلبى على صحتنا، بما فى ذلك الجهاز الهضمى والجهاز المناعى.

ولا تزال آليات كيفية تأثير ميكروبيوم الأمعاء على صحة الإنسان، لكن الأدلة تشير إلى أن تناول أنواع معينة من الطعام يمكن أن يؤثر بشكل إيجابى على أنواع البكتيريا فى أمعائنا أو ما تفعله فى أمعائنا.

وجند الباحثون 87 من البالغين الأصحاء الذين كانوا يأكلون بالفعل أقل من الكمية الموصى بها من الألياف الغذائية، والذين يتناولون وجبات خفيفة غير صحية نموذجية (مثل الشيكولاتة ورقائق البطاطس).

وتم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات: مجموعة غيّرت وجباتهم الخفيفة مقابل 56 جرامًا من اللوز الكامل يوميًا، وأخرى مقابل 56 جرامًا من اللوز المطحون يوميًا، وأكلت المجموعة الضابطة كعكًا متطابقًا مع الطاقة كعنصر تحكم واستمرت الدراسة أربعة أسابيع.

وجزء من الطريقة التي تؤثر بها بكتيريا الأمعاء على صحة الإنسان يكون من خلال إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة البروفيسور كيفين ويلان، رئيس قسم علوم التغذية، إن هذه الجزيئات تعمل كمصدر وقود للخلايا في القولون، فهي تنظم امتصاص العناصر الغذائية الأخرى في الأمعاء، وتساعد على توازن جهاز المناعة.

ووجد الباحثون أن البكتيريا المفيدة في الأمعاء كانت أعلى بشكل ملحوظ بين الذين يتناولون اللوز مقارنة مع أولئك الذين تناولوا الكعك.

واللوز يوفر حالة مثالية لازدهار ميكروبات الأمعاء، لكي يكون جدار الأمعاء قويًا، ويمتص العناصر الغذائية.

وتشير النتائج أيضاً إلى أن تناول اللوز يمكن أن يفيد أيضًا أولئك الذين يعانون من الإمساك.

وأظهرت الاختبارات أن تناول اللوز الكامل والمطحون أدى إلى تحسين النظام الغذائي للناس، حيث تناول كميات أكبر من الأحماض الدهنية الأحادية المشبعة والألياف والبوتاسيوم والعناصر الغذائية الهامة الأخرى مقارنة بالمجموعة الأخرى.

واستهلاك اللوز قد يفيد عملية التمثيل الغذائي للبكتيريا بطريقة لها القدرة على التأثير على صحة الإنسان.