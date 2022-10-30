أعضاء برلمان شباب كفر الشيخ: تعاون القيادات أثرى بداخلنا دور النائب على أرض الواقع

كفر الشيخ – محمد سليمان

اهتمت الدولة بالشباب وفق توجهات القيادة السياسية، وفتحت محافظة كفر الشيخ والمواقع المتعددة من مديريات ومجالس المدن، وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن حضور أعضاء البرلمان في كافة الاجتماعات ومنها المجلس التنفيذي أو لقاءه الدوري بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إضافة لحضور لقاءات بمجالس المدن، لعرض الشكاوى المتعددة وطلبات الإحاطة على مجالس المدن ووكلاء الوزارات لحلها، وفق توجيه محافظ كفر الشيخ، وعرض أعضاء برلمان الشباب العديد من المشكلات على المسئولين، وتم حلها، وعبر الشباب والفتيات عن سعادتهم بما منحته لهم القيادة السياسية من فتح قنوات التواصل، ليكونوا جزءا من التنمية التي تشهدها مصر.

وقال أحمد جلو عضو برلمان شباب المحافظة، إن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم وتمكين الشباب أصبح بارزًا وملحوظًا على أرض الواقع، ونرى ذلك في برلمان شباب مصر، بتعاون القيادات التنفيذية بالمحافظات مع أعضاء البرلمان.

وأضاف أحمد جلو، لـ"اليوم السابع"، رأينا دعمًا كبيرًا من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في حضور جلسات المجلس التنفيذي للمحافظة مع وكلاء الوزارات ورؤساء المدن والمراكز، ولقاء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ذلك الشيء الذي أثرى بداخلنا دور نائب البرلمان الفعلي على أرض الواقع، وتأكيد المحافظ على قيادات المحافظة بالتعاون معنا جعلنا نتطلع على مشكلات دوائرنا في كل أنحاء المحافظة.

وتابع أحمد جلو، عضو برلمان شباب مصر: أنه في السنوات القليلة الماضية كان طموح شباب مصر المشاركة في الحياة السياسية والنهوض بالدولة المصرية، بوجود الروح الشبابية في الجهات التنفيذية والرقابية وغيرهما، وضخ دماء جديدة للوصول للجمهورية الجديدة.

وأوضح أحمد جلو، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، كان شاغله الأول هو الشباب وتنمية قدراتهم، فعقب تولي الرئاسة تم الإعلان عن اهتمامه الشديد بالشباب، من خلال تأهيل الشباب للقيادة والمشاركة السياسية، وإنشاء قاعدة كبيرة من القيادات الشبابية لتكون مؤهلة للمشاركة في الحياة السياسية.

وأضاف أحمد جلو، أنه يعد برلمان شباب مصر هو جسر التواصل بين المواطن والمسئول، ويعمل البرلمان على تثقيف وتدريب الشباب سياسيًا، ليكونوا مؤهلين لتولي المناصب التشريعية والتنفيذية، وتأسيسهم على ضوابط الدعايا والانتخابات والسلوك البرلماني، ووجوب الالتزام بالتوقيتات المحددة من قبل اللجنة العليا للانتخابات للدعاية الانتخابية، والالتزام بالآداب العامة وعدم تشويه المكان المخصص بالانتخابات، مؤكداً أن برلمان الشباب له دور هام في إثراء الحركة السياسية بين الشباب، ويعمل أيضًا على محاور التثقيف السياسي والتدريب المستمر بحرفية شديدة ليُخرج لنا شبابًا قادرًا على النهوض بالدولة وعلو شأنها.

وقال أحمد جلو، إن برلمان الشباب قام بتخريج أجيالًا تحمل كتلة كبيرة من التثقيف السياسي فمنهم من أصبح من نواب المحافظين، وأعضاء البرلمان المصري بغرفتيه، النواب والشيوخ، وقيادات تنفيذية وشعبية وحزبية، وأيضًا قضائية وضباط وغيرهم، ولا زال البرلمان يسعى لتحقيق الوصول للجمهورية الجديدة، وشهادة الأجيال السابقة يُعتبر لبرلمان الشباب دورًا بارزًا وملحوظًا في تأهيل وتدريب شباب مصر، فأعد جيلًا واعيًا سياسيًا مؤهلًا لشغل أي منصب سواء تنفيذي أو تشريعي أو غيرهما.

وأكد أن لبرلمان شباب مصر أثرًا واضحًا في دعم بناء الجمهورية الجديدة، وذلك بالوقوف مع الدولة المصرية والقيادة السياسية، وإدراك الشباب بما تقوم به الدولة من مشاريع كبرى وغيرها، لنقف أمام العالم أجمع لنقول: "تحيا مصر بشبابها".

وأضافت دعاء شوقي عضو برلمان الشباب قائلة، أن حضور أعضاء برلمان الشباب المجلس التنفيذي للمحافظة كان مهمًا بالنسبة لأعضاء البرلمان لاكتساب الخبرات وكيفية عرض المشكلات، وكيفية عمل رصد لصحة وجود المشكلة من عدمها، لافتًة إلى أن تأكيد المحافظ على القيادات التنفيذية بالمحافظة بالتعاون معنا هو خطوة ممتازة لاستكمال فكرة البرلمان.

وأوضح رضا داود عضو برلمان الشباب: "كنت واثق أن بعد المثابرة هيجي الوقت اللي هيكون لينا دور وتأثير وقد حان الوقت»، ولفت داود إلى أنه بعد جلسات الاستماع والتعليم والتأهيل بدأ يُسمَح لنا بعرض المشكلات، الأهم في استثمار تلك الفرصة والحفاظ عليها، وفي نقاشه قال: «إحنا مش حابين نضيف ضغط على المسئولين وكمان بنفكر معاهم في آلية الحل وليس عرض المشكلة فقط».

وأوضحت دنيا عبد العليم عضو برلمان الشباب، أن استماع المحافظ لمشكلاتهم تُعد خطوة جيدة للتشجيع على ممارسة العمل العام والتحدث مع أي مسئول داخل المحافظة.

وأكدت نورهان مراد عضو برلمان الشباب، أن ثقة المحافظ فينا زادت، وبالفعل أوفى بالوعد منذ فوزنا بالانتخابات، مؤكدة على وجه الاستفادة الذي يتعلمه ويتدرب عليه أعضاء البرلمان خلال حضورهم المجلس التنفيذي للمحافظة ولقاء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وقال محمد شكبان عضو برلمان الشباب، نفتخر دائمًا بمحافظتنا العريقة ولينا عظيم الفخر إننا تواجدنا بشكل كامل داخل المحافظة بدعوة من المحافظ، ليس ذلك فقط بل سماع مشكلاتنا علي رأس أولوياته.

وأضافت نجلاء رشدي، عضو برلمان الشباب، سعيدة جدًا أن المحافظ فتح باب المناقشة لأعضاء البرلمان بطريقة مباشرة، مؤكدة أن دعم المحافظ للبرلمان يجعلهم يتحدثون أمام كل المسئولين بكل قوة وشجاعة.

وقال علي حسن: إن هذه هي المرة الأولى التي أحضر بها جلسة لمحافظ كفر الشيخ، ولكن تعلمت الكثير من اكتساب الخبرات وطرق عرض المشكلات.



أحمد جلو



دعاء شوقي



دينا عبد العليم



رضا داود