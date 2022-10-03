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مصر للطيران تحتفى بفوز ميار شريف ببطولة بارما الدولية المفتوحة للتنس

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 11:12 ص
مصر للطيران تحتفى بفوز ميار شريف ببطولة بارما الدولية المفتوحة للتنس مطار القاهره - ارشيفيه
كتب أحمد مصطفى

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وصلت إلى مطار القاهرة أمس الأحد، على متن رحلة مصر للطيران رقم MS794 القادمة من روما بطلة التنس المصرية ميار شريف، وكان في استقبالها فريق من العلاقات العامة بالشركة بالورود احتفاءً بفوزها باللقب الدولي، وقد احتفلت الشركة الوطنية مصرللطيران ببطلة التنس المصرية ميار شريف عقب فوزها بلقب بطولة بارما الدولية المفتوحة للتنس بعد أن تغلبت في المباراة النهائية على المصنفة السابعة عالمياً اليونانية ماريا سكاري لتصبح أول لاعبة مصرية تفوز بلقب إحدى بطولات اللاعبات المحترفات للتنس محققةً إنجازاً تاريخياً مشرفاً للرياضة المصرية والعربية.

وبهذه المناسبة توجه الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران بالتهنئة للبطلة المصرية معرباً عن اعتزازه وفخر المصريين جميعاً بفوزها المشرف ومؤكداً أن مصرللطيران تسعد دائماً بدعمها للرياضة والرياضيين المصريين أبطال الألعاب المختلفة وأصحاب إنجاز رفع العلم المصري في البطولات العالمية.

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مطار القاهرة

مصر للطيران

ميار شريف

بطلة التنس



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