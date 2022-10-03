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"القهوة" على كل لون ورائحة فى معرض الصيد والفروسية بأبو ظبى.. صور

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 11:45 ص
"القهوة" على كل لون ورائحة فى معرض الصيد والفروسية بأبو ظبى.. صور بيع القهوة
أبوظبى ـ محمد حسين

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أثبتت القهوة بكل أنواعها "حبوب ومطحونة"، بألوانها ورائحتها، حضورها في معرض أبوظبى الدولى للصيد والفروسية، وخصصت أجنحة لعرض القهوة العربية، وغيرها من أنواع أخرى تنافس الصانعون في إعدادها .

قال على النعيمى، أحد المتخصصين في بيع القهوة، إنهم يجلبون أنواعا منها من أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، بما يفوق 15 نوعا، ويتفنون في إعادة طحنها وابتكار أنواع منها بخلطات تخص كل بائع، مضيفا أن من أنواع القهوة السادة والمخلوطة بالزعفران والهيل، وبيعها بحسب تركيز نسبة الكافيين بها.

 إلى جانب القهوة حضرت أدواتها، من أباريق ألمونيوم ونحاسية بأحجام وأشكال مختلفة تفنن في تقديمها من يعرضون أدوات رحلات الصيد والسفر بعضها أدوات منفردة وأخرى عبارة عن شنطة كاملة تحمل كل مستلزمات إعداد القهوة.

وشهدت الأجنحة الخاصة ببيع القهوة ومستلزماتها حضورا من الزوار وبدورهم يحرص العارضون على تقديمها مجانا للحضور للتذوق وتجربة الطعم وأثر خلطاتهم على مزاج من يرتشفونها .

اباريق القهوة
اباريق القهوة

 

ادوات القهوة
ادوات القهوة

 

بيع القهوة
بيع القهوة

 

شنطة القهوة_1
شنطة القهوة_1

 

عروض القهوة
عروض القهوة

 

 

ابوظبى

القهوة العربية

أدوات القهوة

الامارات



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