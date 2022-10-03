اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 أكتوبر 2022 01:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الاتحاد الأوروبي يعرب عن أسفه الشديد لقرار نيكاراجوا بطرد سفيرته لديها

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 01:01 م
الاتحاد الأوروبي يعرب عن أسفه الشديد لقرار نيكاراجوا بطرد سفيرته لديها نيكارجوا
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه الشديد حيال قرار السلطات في نيكارجوا طرد سفيرته لديها بيتينا موشايدت وإبلاغها بأنها شخصًا غير مرغوب فيه ويتعين عليها مغادرة البلاد فورًا.
 
وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، أن الاتحاد الأوروبي يأسف بشدة لهذا القرار غير المبرر ويرفضه، كما أنه يأسف بشدة للقرار أحادي الجانب وغير المتناسب الذي اتخذته حكومة نيكاراجوا الجمعة الماضية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع مملكة هولندا، ويعرب عن دعمه الثابت للحكومة الهولندية .
 
وأضاف البيان: أن هذه الأعمال العدائية غير المبررة لن تؤثر فقط على العلاقات الثنائية بين نيكاراجوا والاتحاد الأوروبي، بل ستؤدي أيضًا إلى مزيد من العزلة الدولية لنيكاراجوا. وفي هذا السياق، ينظر الاتحاد الأوروبي في السبل المناسبة للرد بطريقة حازمة على هذا القرار.
 
ودعا الاتحاد الأوروبي، في ختام بيانه،إلى ضرورة حل الأزمة السياسية الحالية في نيكاراجوا من خلال البدء في حوار حقيقي بين الحكومة والمعارضة، مؤكدًا من جديد التزامه المستمر تجاه شعب نيكاراجوا والدفاع عن الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان فيها مع استعداده لإجراء حوار مع الحكومة هناك بشرط "أن يتم بطريقة مناسبة".

الاتحاد الأوروبى

نيكارجوا

مملكة هولندا

الدفاع عن الديمقراطية



الموضوعات المتعلقة

أستاذ اقتصاد: منطقة الاتحاد الأوروبى تعانى بالكامل من أزمة كورونا

الأحد، 02 أكتوبر 2022 04:00 ص

الاتحاد الأوروبى: إنهاء الصراع مستحيل عمليا بعد ضم روسيا أربعة أقاليم جديدة

السبت، 01 أكتوبر 2022 11:03 م

المغرب: القبض على 20 شخصا لقيامهم بتزوير تأشيرات دخول لدول الاتحاد الأوروبى

السبت، 01 أكتوبر 2022 10:04 م

وفد من الاتحاد الأوروبي وبنك التعمير الألمانى يتفقد إنشاء شبكة صرف مغطى بالفيوم

السبت، 01 أكتوبر 2022 06:24 م

الاتحاد الأوروبى: لن نعترف بانضمام دونباس وخيرسون وزابوريجيا إلى روسيا

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 05:02 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة