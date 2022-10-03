اليوم السابع
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الإثنين، 03 أكتوبر 2022 08:30 م
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إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 08:30 م
إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالفيوم حادث - أرشيفية
الفيوم رباب الجالى

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أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربى، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 
 
كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربى، أمام موقع بترول أسيوط. 
وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 5 مواطنين وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 
 
 

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