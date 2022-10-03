إصابة شخص سقط من الدور الخامس في بورسعيد

أصيب شخص بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، إثر سقوطه من الدور الخامس بمساكن الـ5000 في نطاق حي الزهور.
استقبل مستشفى الزهور المركزي، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، المصاب: تامر محمد رفعت مسعد 43 عامًا، مصابًا بكسور، والحالة العامة سيئة وفي غيبوبة تامة، بادعاء سقوطه من الدور الخامس بمساكن الـ5000 في نطاق حي الزهور.
حُرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة، وتقديم الاسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصاب.
اسعاف
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب شخص بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، إثر سقوطه من الدور الخامس بمساكن الـ5000 في نطاق حي الزهور.
الموضوعات المتعلقة
محافظ بورسعيد يقرر صرف 10 آلاف جنيه لمدرسة زينب الكفراوي: أحسن مدرسة دخلتهاالإثنين، 03 أكتوبر 2022 12:48 م
المستشار الثقافي لمحافظ بورسعيد: موكب للاحتفال بالمولد النبوي الجمعة المقبلالإثنين، 03 أكتوبر 2022 12:25 م
محافظ بورسعيد يشارك طالبات الثانوية بنات طابور الصباح.. صورالإثنين، 03 أكتوبر 2022 09:11 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة