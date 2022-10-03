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إصابة شخص سقط من الدور الخامس في بورسعيد

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 05:20 م
إصابة شخص سقط من الدور الخامس في بورسعيد اسعاف
بورسعيد - محمد عزام

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أصيب شخص بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، إثر سقوطه من الدور الخامس بمساكن الـ5000 في نطاق حي الزهور.

استقبل مستشفى الزهور المركزي، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، المصاب: تامر محمد رفعت مسعد 43 عامًا، مصابًا بكسور، والحالة العامة سيئة وفي غيبوبة تامة، بادعاء سقوطه من الدور الخامس بمساكن الـ5000 في نطاق حي الزهور.

حُرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة، وتقديم الاسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصاب.




 


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