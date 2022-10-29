اليوم السابع
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حياة كريمة بالشرقية.. تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 2300 مواطن من كفر الأشقم

السبت، 29 أكتوبر 2022 01:56 م
حياة كريمة بالشرقية.. تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 2300 مواطن من كفر الأشقم القافلة الطبية
الشرقية - فريق المحافظات

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أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تنفيذ القافلة الطبية العلاجية المجانية بقرية كفر الأشقم التابعة لمركز ومدينة فاقوس، والتى استمرت لمدة يومين، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية.

واشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية، والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط، ونجحت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبى المجانى على 2342 مريضا من أهالى القرية، بواقع 390 مريضا فى تخصص الباطنة، 62 مريض جراحة عامة، 327 العظام، 511 الأطفال، 112 النساء والتوليد، 264 الجلدية والتناسلية، 14 تنظيم الأسرة، 239 أنف وأذن، 219 الرمد، وتم صرف العلاج اللازم لهم مجانا، وتحويل 33 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات تثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، وأهمية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، والخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية، ووسائل تنظيم الأسرة، وغيرها.

وقدم الدكتور هشام مسعود الشكر لمنسق القوافل بالمديرية، وجميع القائمين على هذا العمل لصالح المواطنين والمرضى بالمحافظة.


حياة كريمة

الشرقية

صحة الشرقية

حياة كريمة بالشرقية

كفر الاشقم



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