ومع ترحيب محللين سياسيين ليبيين بهذه الخطوة، إلا أنهم وضعوا في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية" شروطا لنجاحها، فيما يخص كيفية تطبيق تصنيف الميليشيات، ودور مجلس الأمن الدولي.

وعقدت اللجنة اجتماعها، الخميس، في مدينة سرت على الساحل الليبي، بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، بعد انقطاع للاجتماعات دام 3 أشهر.