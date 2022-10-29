اليوم السابع
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أسباب وراء عدم نجاح الريجيم.. منها التعب والإجهاد

السبت، 29 أكتوبر 2022 03:00 م
أسباب وراء عدم نجاح الريجيم.. منها التعب والإجهاد الريجيم
كتبت فاطمة خليل

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يواجه البعض مشكلة عدم نجاح الريجيم أو نظام الدايت فى إنقاص الوزن، حيث قد نرتكب أخطاء يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن وفشل النظام الغذائي، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب عدم نجاح الريجيم وما هي الخيارات الأخرى التي يمكنك تجربتها للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة، بحسب موقع "Health".

5 أسباب لعدم نجاح الريجيم

1. قد تأكل كثيرًا

هل تأكل كثيرًا أو تتناول وجبات دسمة؟ .. إذا كانت إجابتك نعم ، فهذا سبب رئيسي وراء زيادة الوزن ويمكن أن يعيق أيضًا خطط إنقاص الوزن.
 
بدلاً من ذلك، يجب أن يكون لديك أطعمة غنية بالألياف والبروتين والدهون الصحية مثل بذور الشيا والأفوكادو والفول والبيض والكينوا.

2. الأكل الطائش

يشير الأكل الطائش إلى الانغماس في الأطعمة المفضلة لديك أثناء القيادة أو العمل أو مشاهدة التلفزيون أو استخدام الهواتف المحمولة يمكن أن يؤثر ذلك سلبًا على هدف إنقاص الوزن.
 
 كلما شعرت بالجوع، حاول الانتظار لبعض الوقت واشرب الماء واستهلك فقط الأطعمة الصحية.
 قد تكون آلام الجوع أحيانًا بسبب الجفاف ، لذا احرص على البقاء رطبًا.

3. احذر من تناول الطعام بشكل متكرر 

قد يؤدي تناول الطعام بشكل متكرر وفي كثير من الأحيان إلى تناول المزيد من السعرات الحرارية.
 تأكد من أن غدائك مليء بالبروتينات والمواد المغذية لأن هذا هو الوقت الذي تبدأ فيه بالشعور بالجوع مما يشير إلى أنك لا تحصل على العناصر الغذائية المناسبة. 
 
وتأكد من تناول وجبة أو اثنتين من الوجبات الخفيفة الصحية بين وجباتك لتجنب الجوع الشديد والإفراط في تناول الطعام، من الناحية المثالية ، يجب أن يكون هناك فجوة 4 ساعات بين الوجبات.

4. التعب والإجهاد

غالبًا ما يؤدي الإرهاق والتوتر إلى الأكل العاطفي لأن الطعام يمنحك الراحة والسعادة ولكن في مثل هذه المواقف، غالبًا ما تحاول الحصول على الوجبات السريعة بدلاً من الأطعمة الصحية التي يمكن أن تؤدي إلى تناول السعرات الحرارية والإفراط في تناول الطعام ومن ثم، تأكد من أن ضغوطك تحت السيطرة. يمكنك تجربة اليوجا والتأمل للتحكم في مستويات التوتر والحفاظ على الهدوء والاسترخاء.

5. الكثير من السعرات الحرارية

يعتقد الكثير من الناس أن تناول الكثير من الطعام الصحي هو المفتاح، لكن هذا خطأ نسبة الغذاء المناسبة مهمة، على سبيل المثال، تناول الدهون الصحية مفيد لصحتك، لكن تناول الكثير من الدهون يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن لأن جميع الدهون تحتوي على 9 سعرات حرارية لكل جرام من الدهون هذا هو أكثر من ضعف الكمية الموجودة في الكربوهيدرات والبروتين. 
 

أسباب وراء عدم نجاح الريجيم

عدم نجاح الريجيم

فشل الريجيم

ريجيم



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