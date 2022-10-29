أسباب وراء عدم نجاح الريجيم.. منها التعب والإجهاد

كتبت فاطمة خليل

5 أسباب لعدم نجاح الريجيم 1. قد تأكل كثيرًا هل تأكل كثيرًا أو تتناول وجبات دسمة؟ .. إذا كانت إجابتك نعم ، فهذا سبب رئيسي وراء زيادة الوزن ويمكن أن يعيق أيضًا خطط إنقاص الوزن.

يواجه البعض مشكلة عدم نجاح الريجيم أو نظام الدايت فى إنقاص الوزن، حيث قد نرتكب أخطاء يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن وفشل النظام الغذائي، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب عدم نجاح الريجيم وما هي الخيارات الأخرى التي يمكنك تجربتها للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة، بحسب موقع "Health".هل تأكل كثيرًا أو تتناول وجبات دسمة؟ .. إذا كانت إجابتك نعم ، فهذا سبب رئيسي وراء زيادة الوزن ويمكن أن يعيق أيضًا خطط إنقاص الوزن.

بدلاً من ذلك، يجب أن يكون لديك أطعمة غنية بالألياف والبروتين والدهون الصحية مثل بذور الشيا والأفوكادو والفول والبيض والكينوا. 2. الأكل الطائش يشير الأكل الطائش إلى الانغماس في الأطعمة المفضلة لديك أثناء القيادة أو العمل أو مشاهدة التلفزيون أو استخدام الهواتف المحمولة يمكن أن يؤثر ذلك سلبًا على هدف إنقاص الوزن.



كلما شعرت بالجوع، حاول الانتظار لبعض الوقت واشرب الماء واستهلك فقط الأطعمة الصحية.

قد تكون آلام الجوع أحيانًا بسبب الجفاف ، لذا احرص على البقاء رطبًا.



3. احذر من تناول الطعام بشكل متكرر قد يؤدي تناول الطعام بشكل متكرر وفي كثير من الأحيان إلى تناول المزيد من السعرات الحرارية.

تأكد من أن غدائك مليء بالبروتينات والمواد المغذية لأن هذا هو الوقت الذي تبدأ فيه بالشعور بالجوع مما يشير إلى أنك لا تحصل على العناصر الغذائية المناسبة.

