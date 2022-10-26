اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 04:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

5 أعراض تحذيرية للسمنة لا تتجاهلها.. منها التعرق الزائد

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 04:00 ص
5 أعراض تحذيرية للسمنة لا تتجاهلها.. منها التعرق الزائد نصائح لإدارة السمنة
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

السمنة  والمعروفة أيضًا باسم زيادة الوزن، هي اضطراب في نمط الحياة ينتج عن زيادة دهون الجسم التي تزيد من مخاطر المشاكل الصحية.ومن المهم الحفاظ على الوزن تحت الفحص حيث يمكن أن يكون عامل خطر رئيسي وراء العديد من الحالات الصحية المزمنة الأخرى.

وفقا لتقرير موقع " healthsite"، نتعرف على أسباب هذه الحالة والأعراض التي قد تظهر على جسمك.

ما الذي يسبب السمنة؟
 

هناك العديد من العوامل المساهمة في السمنة ، ويقول الخبراء إن ذلك ناتج عن عادات نمط الحياة، بكلمات أبسط ، تحدث السمنة عندما يتناول الشخص سعرات حرارية أكثر مما يستطيع حرقه من خلال التمارين والأنشطة اليومية العادية. 

الأعراض الشائعة للسمنة
 

تشمل بعض الأعراض الشائعة للسمنة :

التعرق الزائد ، وآلام الظهر أو المفاصل ، وعدم تحمل الحرارة ، والتعب ، وارتفاع معدل ضربات القلب ، والخفقان والاكتئاب. بصرف النظر عن هذه ، هناك بعض العلامات المبكرة للسمنة أيضًا.

العلامات المبكرة للسمنة
 

هذه هي الأعراض التحذيرية التي يمكن أن تشير إلى أنك تدخل ببطء في السمنة :

العطش الشديد ، والتعب ، وانقطاع التنفس أثناء النوم أو عدم القدرة على النوم بشكل صحيح ، ومشاكل التنفس ، والجوع الزائد. 

كيفية إدارة السمنة
 

بعض النصائح لإدارة السمنة هي - التحقق مما تتناوله ، والإقلاع عن التدخين ، والبدء في تناول كميات صغيرة ، والحفاظ على الأطعمة صحية وطازجة ، وممارسة الرياضة يوميًا.

 


ما هي السمنة

كيفية إدارة السمنة

نصائح لإدارة السمنة

العلامات المبكرة للسمنة



الموضوعات المتعلقة

قلة النوم.. تسبب السمنة وأمراض القلب وضغط الدم

الأحد، 23 أكتوبر 2022 12:00 ص

الصحة العالمية: تعرض 500 مليون شخص للإصابة بأمراض القلب والسمنة نتيجة الخمول

السبت، 22 أكتوبر 2022 11:00 ص

خرافات عن التغذية أبرزها البطاطس والخبز يسببان السمنة

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 07:00 ص

أستاذ تغذية: قريبا طرح عقاقير تحمى من السمنة حتى مع تناول الطعام بكثرة

الخميس، 13 أكتوبر 2022 06:25 م

هل تؤدى السمنة إلى ضعف جهاز المناعة عند الأطفال؟.. الصحة تعلق

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 02:27 م

مسؤول التغذية باليونيسف يكشف عن تأثير التغير المناخي على زيادة مرض السمنة

الأحد، 09 أكتوبر 2022 02:29 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة