شعبة النقل: قرار "المركزى" زيادة العمليات الاستيرادية بدون اعتماد يؤدى لانفرجة فى الاستيراد

كتب إسلام سعيد

قال الدكتور عمرو السمدوني سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن قرار البنك المركزي للعمل بالاعتمادات المستندية حتي 500 ألف دولار بدلا من 5 آلاف دولار سيودى إلي انفراجة كبيرة في خروج البضائع المكدسة بالموانيء، وبالتالي تنشيط الاسواق.

وأوضح السمدوني أنه من المتوقع حدوث انفراجة كبيرة فى توافر السلع خلال 10 أيام.

وقرر البنك المركزي المصري إلغاء تدريجيا للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.

وأضاف السمدوني، أن كل من لديه الان حاوية أقل من 500 ألف دولار سيتمكن من خروجها من الموانيء وطرها بالاسواق، لافتا الي أنه كان هناك حاويات ب10 الاف دولار 50 الف دولار معطلة ومخزنة في الموانيء نتيجة لعدم فتح اعتماد مستندي لها، وبالتالي كل البضائع ما دون ال500 ألف دولار ستخرج من الموانيء مما سيحدث انفراجة كبيرة.

ولفت النظر إلى انه قد تحدث زيادات في الاسعار نتيجة لارتفاع سعر الصرف لكن لن تكون بنسب كبيرة، مشيرا الي موجة أن ارتفاع الاسعار التي حدثت لا تعتمد على معايير اقتصادية ومعظمها يرجع لجشع التجار.

يشار إلي أن الفرق بين مستندات التحصيل والاعتمادات المستندية:

أولا الاعتمادات المستندية هي طريقة دفع تحمي البائع (المصدر) والمشتري (المستورد) فى عقد البيع، ففي حالة البائع، يتضح الفرق بين خطاب الضمان والاعتماد المستندي أن الاعتماد المستندي يعطي ضمانًا (عادة ما يصدره بنك المشتري بناءً على طلبه) بأن البائع سيتلقى المدفوعات بعد إتمام شحن البضائع.

يتم الاتفاق بين المستورد والمصدر وعمل عقد بذلك والتعهد بالدفع عن طريق الاعتمادات المستندية.

كما يقوم المستورد بفتح اعتماد مستندي بالبنك الخاص به وذلك يكون لصالح المصدر.

ثم يبدأ البنك بدراسة طلب العميل وشروط التعامل بينهم ثم تتم الموافقة على الطلب وإرسال الاعتماد الى بنك (بلد المصدر).

يقوم البنك المتعامل معه المصدر بتبليغه بأنه تم استلام الاعتماد المستندي من البنك الخاص بالمستورد مضيفًا تعزيزه على ذلك عند الاقتضاء.

ثم يتم التبادل بين المصدر وربان السفينة حيث يعطي المصدر ربان السفينة الشحنة ويأخذ مستندات الشحن.

أما التحصيل المستندي يقوم المصدر بإرسال المستندات ووثائق الشحن الى بنك المستورد الذي بدوره يتحقق من مطابقة المستندات بشروط الاعتماد المستندى ثم يتم إرسال ثمن البضاعة إليه.

ويتم إرسال المستندات إلى البنك المستورد الذي فتح فيه الاعتماد المستندى بعد إتمام السداد حسب الاتفاق بينهم، يتسلم المستورد البضاعة بعد تسليم مستندات الشحن إلى وكيل شركة الملاحة فى ميناء الوصول.