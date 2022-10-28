شاهد أعمال توسعة القطاع الأيمن من شارع الهرم.. فيديو

كتبت - مرام محمد

نشرت محافظة الجيزة عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" فيديو لأعمال توسعة ورصف القطاع الأيمن لشارع الهرم، تحديدا من شارع ناصر الثورة وحتى ميدان مدكور؛ ليكون بديلا مروريا، وذلك في إطار تنفيذ أعمال محطات مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام، والذى يتضمن محطات (الأهرامات، المريوطية، العريش، المطبعة، الطالبية، مدكور، المساحة).

وتجرى محافظة الجيزة أعمال توسعة وتطوير لشارع الهرم، حيث قامت باقتطاع جزء من الرصيف في الاتجاه الأيمن من الطريق القادم من ميدان الجيزة باتجاه المنطقة الأثرية، تمهيدا لرصفه ورفع كفاءته، وغلق قطاع آخر بالجزء الأيسر من شارع الهرم.

وكانت محافظة الجيزة قد أعلنت عن غلق شارع الأهرام بشكل جزئي، بداية من شارع المستشفى وتقاطعه مع شارع الأهرام وحتى تقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية لمسافة ما يقرب من 370م فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة إلى المنطقة الأثرية، على أن يستمر قرار غلقه حتى انتهاء أعمال مشروع محطة مترو المريوطية.

ونسقت محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية والإدارة العامة لمرور الجيزة، مع الشركة المنفذة لرفع كفاءة شارع الأهرام بمحيط موقع أعمال المحطة، من حيث (الطبقة الأسفلتية، إزالة أرصفة، توسعة الطريق، تركيب أعمدة إنارة)، وذلك لتوفير حارات مرورية مناسبة ليصبح عرض شارع الأهرام بمحيط موقع الأعمال يتراوح من (7 أمتار إلى 10 أمتار )؛ وذلك للحد من التأثير السلبى على سيولة الحركة المرورية بمحيط منطقة الأعمال، إلى جانب تركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.