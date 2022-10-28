بلومبرج: إيلون ماسك يخطط لتولى منصب الرئيس التنفيذى لتويتر

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن إيلون ماسك يخطط لتولى منصب المسئول التنفيذى الرئيسى فى تويتر بعدما أتم استحواذه على منصة السوشيال ميديا بقيمة 44 مليار دولار، وسيسيطر على المنصة العملاقة إلى جانب قيادة شركتيه تسلا للسيارات الكهربائية وسبايس إكس.

وينوى ماسك، بحسب بلومبرج، أن يحل محل باراج أجراوال الذى قام بإقالته مع مسئولين تنفيذيين كبار آخرين بعد إكمال استحواذه على الشركة، بحسب ما قال شخص مطلع على الأمر رفض الكشف عن هويته لمناقشته مداولات داخلية.

ومن المتوقع أن يظل ماسك، الملياردير الأمريكى وأغنى رجل فى العالم رئيسا تنفيذيا مؤقتا، وربما يتخلى عن المنصب على المدى الأبعد، وفقا للمصدر. ورفض ممثلون لتويتر التعليق على الأمر.

وتابع المصدر: الرئيس التنفيذى باراج أجراوال، ومسئول الشئون المالية نيد سيجال ومسئولة الشئون القانونية نيجايا جاد. ولم يرغب أى من المصادر فى الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة للصفقة.

وبعد ساعات، كتب ماسك على تويتر "لقد تم إطلاق سراح الطائر"، فى إشارة إلى شعار تويتر الشهير.

وقالت بلومبرج إن استحواذ ماسك على تويتر يضع أغنى رجل فى العالم فى قيادة منصة السوشيال ميديا المتعثرة بعد ستة أشهر من الاشتباكات القانونية والعامة.

كما يعتزم ماسك أيضا إلغاء الحظر الدائم على المستخدمين لأنه لا يؤمن بالحظر مدى الحياة، وفقا للمصدر. وهذا يعنى أن الأشخاص الذين قد طردوا من قبل ربما يسمح لهم بالعودة، ومن بين هؤلاء الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب. لكن ليس من الواضح ما إذا كان سيتم السماح لترامب بالعودة إلى تويتر فى المدى القريب.