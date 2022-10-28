أغذية غنية بفيتامين أ لصحة الرئة.. حارب آثار التلوث بتناول الجزر والطماطم

كتبت ميرفت رشاد

تلعب الأطعمة التي نتناولها دورًا كبيرًا في تجديد صحة الرئة لدينا، تساعد الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة على طرد السموم التي نستنشقها كل يوم، وهناك أنواع كثيرة من الأطعمة الغنية بالمغذيات التي قد تساعد رئتيك على الأداء بشكل أفضل بطريقة أو بأخرى؛ الأطعمة الغنية بفيتامين أ هي واحدة منها.

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة "Nutrients" ، ارتبط نقص فيتامين A المزمن بالتغيرات النسيجية المرضية في البطانة الظهارية الرئوية، مما يؤدي إلى ضعف شديد في الأنسجة وأمراض الجهاز التنفسي، وإليك بعض الأطعمة الغنية بفيتامين أ التي يمكنك تناولها من أجل رئتين قويتين، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

1. الجزر:

وفقًا للمعهد الوطني للتغذية ، تحتوي 100 جرام من الجزر على 8840 ميكروجرامًا من فيتامين أ، مع اقتراب فصل الشتاء ، يمكنك استخدام هذه الخضراوات الصحية في صنع عصير الجزر والسلطة.

2. الخضار الورقية الخضراء:

تعد السبانخ والكرنب والبروكلي والمزيد من الخضراوات الخضراء مصادر ممتازة لفيتامين أ والخبر السار هو أن منتجات الشتاء تزخر بالخضراوات.

3. السمك:

السمك الخفيف واللذيذ هو خيار جيد للاستفادة من فيتامين أ، قم بشويها أو قليها أو طهيها بالبخار والاستمتاع ببعض وجبات السمك الصحية هذا الموسم.

4. قرع العسل :

يوفر قرع العسل كمية جيدة من ألفا كاروتين ، كاروتينويد يتحول إلى فيتامين أ، يمكنك الحصول على 2100 ميكروجرام من فيتامين أ من جزء 100 جرام من قرع العسل ، وفقًا للمعهد الوطني للتغذية

5. الطماطم:

تحتوي الخضراوات ذات اللون الأحمر الفاتح على كميات كبيرة من فيتامين أ ومضادات الأكسدة بيتا كاروتين التي تساعد في طرد السموم ومحاربة الجذور الضارة الموجودة في الهواء الملوث.

6. البيض:

معظمنا يأكل البيض كل يوم تقريبًا ولكننا نتجنب صفار البيض بسبب محتواه العالي من الدهون، البيض الكامل ، بما في ذلك صفار البيض ، مصدر جيد جدًا لفيتامين أ

7. البازلاء:

طعام آخر خاص بالشتاء ، البازلاء الخضراء غنية بفيتامين أ والتي تساعد على حماية رئتيك من آثار التلوث .