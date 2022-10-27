13 جلسة بيوم التمويل 9 نوفمبر فى قمة المناخ

كتبت منال العيسوى

وضعت الأجندة الأولية لمؤتمرالمناخ الذى سينعقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 الى 18 نوفمبر المقبل، عددا من الأيام الموضوعية على رأسها يوم التمويل ، الذى سيوافق يوم 9 نوفمبر ويتضمن 13 جلسة، تناقش كافة التفاصيل المتعلقة بتكلفة الخسائروالاضرار والتمويل اللازم، والفرص والتحديات والانتقال العادل لافريقيا.

الجلسة الافتتاحية يفتتح جلسات يوم التمويل رئيس الوزراء، وتحمل شعار تمويل أزمة المناخ وتتضمن باقى الجلسات تسليط الضوء على التحديات والفرص الرئيسية المتعلقة بتمويل المناخ وجميع أشكال التمويل، والتمويل-السياسة، وكيفية تقليل تكلفة الاقتراض الأخضر، وانتقال الطاقة الخضراء والوصول إلى تمويل منخفض التكلفة غير متساوٍ نظرًا لاختلاف تكلفة رأس المال، والحلول الفعلية والصفقات والالتزامات والتعهدات لتقليل والقروض الخضراء،

تتضمن جلسات يوم التمويل أيضا بحث سبل ضمان الانتقال العادل في أفريقيا، حيث يعتبر تصنيف انتقال الطاقة عاملاً رئيسيًا في معالجة أزمة المناخ ، لكن يجب أن يكون الانتقال عادلاً ومنصفًا على وجه الخصوص

المجتمعات التي اعتمدت على القطاعات كثيفة الانبعاثات في سبل عيشها، كما سيتم بحث سبل تعزيز التكيف، وكذلك التحديات والفرص، في ظل تزداد درجة الحرارةعالميًا، مما يستدعي التشبث في كل من التكيف والمرونة، ومعالجة خطط التكيف وكيفية تنفيذ مشارللمستثمرين، والدور الأساسي لبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات التمويلية في إطلاق العنان لتمويل المناخ.

وتتشمل أيضا اجندة هذا اليوم جوانب العمل المناخي، المرتبطة بالتمويل والسياسة وديون الاستثمار في الطبيعة والمناخ، حيث تواجه البلدان النامية مستويات لا يمكن تحملها من الدين العام، و تركز هذه الجلسة على إعادة تصور الدين، إضافة الى مناقشات حول أدوات التمويل المستدام ، ومراجعة أساليب إعادة تخصيص حقوق الدول، كما يأتي تسريع الانتقال العاجل لافريقيا أمرًا أساسيا للمجتمعات التي اعتمدت على القطاعات كثيفة الانبعاثات في سبل عيشها، وتشجيع دور القطاع الخاص في المبادرات المتعلقة بالمناخ.

تتضمن جلسة التحول المناخى مراجعة التحديات التي تواجه التمويل الأخضر الخاص ومناقشة الحلول للوصول إلى خارطة طريق ملموسة لزيادة دور هذه الأداة المالية، وتأتى جلسة أفريقيا من الاحتياجات إلى الوصول ، بحضور وزراء المالية والبيئة، يعيدون ترتيب نتائج اجتماعات ICF ووزراء المالية والبيئة الأفارق، ودور الهيئات التنظيمية المالية في تيسير التمويل المناخي والجهات التنظيمية يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في تسهيل التمويل المناخي ، ومنها اعتماد سياسة مبتكرة ونُهج تنظيمية، إضافة الى إعداد التقارير ، وتعديل اللوائح التنظيمية الاحترازية يمكن أن تحفز الغسل الأخضر المستدام في شبكة

جدير بالذكر انه يعد اجتماع تحالف وزراء المالية للعمل المناخي، فرصة للاجتماع والتعبير عن التزامهم بالعمل المناخي ، ودليل وزارة التعاون الدولي للتمويل العادل، وإطلاق مبادرة رئاسة COP27 حول خسارة التمويل والأضرار - التحديات والفرص كدعوة للاعتراف بالخسائر والأضرار وتمويلها.