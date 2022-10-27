مع تقدم العمر تتعرض المفاصل إلى الضرر والتآكل والتدهور، لكن بالنسبة للعديد من الأشخاص، من الممكن إبطاء فقدان غضروف المفصل مع تقدمهم في السن وتجنب الجراحة، فى هذا التقرير نتعرف على نصائح للحفاظ على مفاصلك صحية مع تقدمك في العمر، بحسب موقع "Health".

وقال أحد جراحي العظام من مايو كلينيك في مدينة روتشستر بولاية مينيسوتا الأمريكية، إن بعض الخطوات يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة المفاصل وكذلك لإدارة الألم لدى أولئك الذين يعانون بالفعل من التهاب وألم المفاصل.

وقال الدكتور جواكين سانشيز-سوتيلو إن الغضروف ، وهو نسيج ماص للصدمات، يتدهور لأسباب مختلفة.

تشمل هذه الأسباب الولادة بعظام غير طبيعية أو الميل نحو الغضروف الأضعف:السمنة والإفراط في الاستخدام والإصابات الناجمة عن الحوادث يمكن أن تلحق الضرر بالمفاصل والغضاريف.

وقالت سانشيز سوتيلو: "عندما يتدهور الغضروف، يشكل الجسم نتوءات عظمية، هذا رد فعل على المشكلة الأساسية الأساسية ، وهي تنكس الغضروف. يمكن أن تضرب النتوءات العظمية بعضها البعض وتصبح مؤلمة. "

يمكن أن يسبب التهاب المفاصل أعراضًا مثل آلام المفاصل وألمها وتيبسها وفقدان الحركة.

في السنوات التي سبقت ذلك ، يمكن للناس حماية مفاصلهم من خلال بناء عضلات قوية ، والتي يمكن أن تزيل بعض الضغط عن المفاصل لكن يجب بناء تلك العضلات دون ممارسة تمارين مكثفة مثل كرة القدم أو كمال الأجسام لأن هذه الرياضات تنطوي على مخاطر أكبر للإصابة بالتهاب المفاصل.

قالت سانشيز سوتيلو: "عليك أن تمارس الرياضة في حدود المعقول اكتشف تلك النقطة التي تكون فيها عضلاتك صحية ومرنة وقوية وستحمي المفاصل ، لكن لا تبالغ في ذلك."

يجب أيضًا الحفاظ على وزن صحي.

يمكن للأشخاص الذين يعانون من آلام التهاب المفاصل تعديل أنشطتهم. اقترح الأطباء إذا كانت المشكلة في الركبة أو مفصل الورك ، فحاول ركوب الدراجة بدلاً من الجري.

استخدم عصا لتخفيف الحمل على مفصل الورك أو الركبة أو الكاحل.

وهناك نوعًا من دعامة الركبة التي يتم ارتداؤها خارج الملابس يمكن أن ينقل الحمل إلى الجانب الأكثر صحة من مفصل الركبة.

ضع في اعتبارك الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية - بما في ذلك أسيتامينوفين وإيبوبروفين - للألم المستمر لكن لا تفرط فى استخدام المسكنات.

يمكن للشخص الذي يستمر الألم أن يفكر في الحقن في المفصل المصاب بالكورتيزون أو التورادول لتخفيف الألم. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعد حمض الهيالورونيك في تليين المفاصل عند حقنها ، خاصة في الركبة.